Fátima Madureira, presidente da Agência para a Modernização Administrativa desde outubro de 2020 e chefe de gabinete de Fernando Medina na Câmara Municipal de Lisboa, vai ser a nova vice-presidente da Estamo, a imobiliária do Estado.

A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Eco, que acrescenta que a nomeação, a cargo do ministro das Finanças, já foi aprovada pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública.

“A Dra. Fátima Madureira, quando terminar funções como Presidente da Agência para a Modernização Administrativa [AMA], irá desempenhar funções de vice-presidente da Estamo”, disse fonte oficial do ministério àquele jornal.

Esta nomeação surge menos de dois meses depois de António Furtado, ex-diretor da área de Gestão Patrimonial da Câmara de Lisboa durante a presidência de Medina, ter sido indicado para a presidência da Estamo, empresa pública atualmente responsável pela gestão de cerca de mil milhões de euros em imóveis.

Licenciada em História, recapitula o Eco, Fátima Madureira começou a trabalhar na autarquia lisboeta em 1981, de onde saiu em 1990, para ser adjunta do secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, e onde regressou sete anos mais tarde, para permanecer durante os 23 anos seguintes.

Na Câmara Municipal de Lisboa, a próxima vice-presidente da Estamo desempenhou as funções de chefe da Divisão de Promoção e Informação Turística; diretora do departamento de Turismo da Direção Municipal de Cultura, Desporto e Turismo; diretora do departamento de Marca e Comunicação; e diretora municipal de Mobilidade e Transportes. Em outubro de 2017, passou a ser chefe de gabinete de Fernando Medina.