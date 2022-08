Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No Benfica, atualmente, respira-se otimismo. Ou melhor, tendo em conta o momento que atravessam os dois principais rivais — no Benfica, atualmente, respira-se. As sete vitórias consecutivas entre eliminatórias da Liga dos Campeões e arranque da Primeira Liga permitiram a Roger Schmidt conquistar desde já um lugar especial no coração de adeptos que, nos últimos anos, se viram habituados a ter esse mesmo coração nas mãos. Desde que o alemão chegou à Luz, o coração só se muda mesmo para a boca e é para gritar golo.

“Penso que a situação é muito clara. Estamos em boa forma, temos jogado bem, tentamos estar sempre muito concentrados. Tentamos que os jogos corram da melhor maneira possível e é o que vamos começar a fazer amanhã. Só temos dois dias de descanso mas é o calendário que temos. Temos de estar preparados, jogamos em casa e estamos no início da época. Não olhamos para a tabela. Queremos sair com os três pontos e jogar bom futebol”, explicou Schmidt na antevisão da receção desta terça-feira ao P. Ferreira, num jogo em atraso ainda a contar para a terceira jornada do Campeonato.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-P. Ferreira, 3-2 3.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto) Benfica: Vlachodimos, Alexander Bah, Morato, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, David Neres (Diogo Gonçalves, 79′), João Mário, Rafa (Henrique Araújo, 79′), Gonçalo Ramos (Musa, 67′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Helton Leite, Gilberto, Vertonghen, Chiquinho, Ristic, António Silva Treinador: Roger Schmidt P. Ferreira: Zé Oliveira, Delgado, Nuno Lima, Flávio Ramos, Antunes, Rui Pires, Holsgrove, Thomas, Kayky (Arthur Sales, 63′), Luís Bastos (Ibrahim, 69′), Koffi Suplentes não utilizados: Jeimes, Fernando Fonseca, Vasco Sousa Treinador: João Correia (César Peixoto está castigado) Golos: Koffi (39′ e 80′), David Neres (42′), João Mário (45+4′, gp), Gonçalo Ramos (56′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Holsgrove (14′), a Rafa (16′), a Flávio Ramos (35′), a Zé Oliveira (45+2′), a Enzo Fernández (83′), a Ibrahim (89′)

Ora, a receção ao P. Ferreira não servia, porém, para afastar um fantasma que tem sido colocado na aura encarnada — o facto de, entre as tais sete vitórias consecutivas, o Benfica ainda não ter tido um verdadeiro adversário, um oponente sério, um obstáculo complexo. Os pacenses chegavam à Luz sem César Peixoto, que estava castigado e não podia estar no banco de suplentes, com 12 jogadores indisponíveis entre suspensos e lesionados e ainda vindos de três derrotas nas três primeiras jornadas da Liga. Do outro lado, estava uma equipa de Roger Schmidt que, em caso de triunfo e de manter o registo totalmente vitorioso, saltava para a liderança isolada da tabela com mais um ponto do que o Sp. Braga, mais três do que o FC Porto (e o Portimonense) e mais oito do que o Sporting.

