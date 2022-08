Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Emílio Andrade Júnior faleceu, esta terça-feira, aos 101 anos. A fatídica notícia foi avançada pelo jornalista e antigo diretor de comunicação do clube da Luz, João Malheiro, via Facebook, que aproveitou para agradecer ao seu “querido amigo”.

Já o presidente do Benfica, Rui Costa, falou em “dia triste para o Sport Lisboa e Benfica” depois da perda de “um exemplo de enorme dedicação e devoção pelo Glorioso”.

Querido por todos, de uma simpatia extrema, um coração enorme. Tive o privilégio de testemunhar toda essa paixão do nosso Ti Emílio, como carinhosamente os amigos e todos os que gostavam dele o tratavam. Sempre disponível para o Clube, foi uma inspiração e um exemplo para os nossos atletas e para todos os Benfiquistas, sem nunca esquecer a relação tão fraterna com o grande Eusébio. Em nome do Sport Lisboa e Benfica endereço à sua família e amigos as mais sentidas condolências”, lê-se na mensagem do antigo futebolista, partilhada no site oficial do clube.

A equipa encarnada joga esta noite, às 20h15, frente ao Paços de Ferreira e, antes do início do desafio, irá decorrer “um minuto de silêncio em memória e homenagem a Emílio Andrade Júnior”. As cerimónias fúnebres acontecem na quinta-feira, às 9h30, com o velório na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. A missa está marcada para as 12h00, com o corpo a ficar sepultado no cemitério de Caneças.

O sócio número 1 do Benfica nasceu a 2 de abril de 1921 e, segundo os “encarnados“, registou-se como associado em 1933. Em 2020 recebeu o cartão de associado das mãos do então presidente Luís Filipe Vieira. O ano passado completou 100 anos de vida. Na altura, as “águias” lembraram Emílio Andrade por todo o “seu benfiquismo” e “paixão” que tinha pelo clube.

É um exemplo na forma como transmite o seu benfiquismo e expressa a sua paixão pelo clube. Como tanto gosta de dizer e não se cansa de repetir, ‘o Benfica é uma coisa única no Mundo’”, escreveu o clube no seu site oficial, em 2020.

Notícia atualizada às 18h59