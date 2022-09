Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta quarta-feira, João Almeida nem sequer precisou de começar a pedalar para subir na classificação geral da Vuelta. Simon Yates, britânico da BikeExchange Jayco, testou positivo à Covid-19 numa altura em que seguia no quinto lugar, o que fez com que o português saltasse para a sexta posição. Mais tarde, numa 11.ª etapa em que Kaden Groves venceu ao sprint, Remco Evenepoel manteve a camisola vermelha e Almeida não deixou fugir a posição que tinha conquistado, terminando em 66.º.

Depois da etapa, porém, Evenepoel aproveitou para alertar a organização para o amontoado de pessoas que se tem gerado nas bermas das etapas da prova espanhola numa altura em que a Covid-19 continua a provocar baixas no pelotão. “Tenho de dizer que ontem, na meta, estava tanta gente junta que se tornou perigoso. Espero que a organização consiga garantir um bocadinho mais de segurança à zona da meta porque ontem foi quase um pesadelo. Consigo imaginar todas as pessoas junto à estrada. Se calhar é preciso fazer um comunicado e tentar manter a corrida o mais segura possível”, explicou o belga. Ao todo, são já 23 os ciclistas que tiveram de abandonar a Vuelta por terem testado positivo, mais do que os 17 do Tour e os dois do Giro.

Ora, esta quinta-feira, a 12.ª etapa levava o pelotão da Vuelta por um percurso de 192,7 quilómetros de alta montanha entre Salobreña e a subida a Peñas Blancas. O pelotão desmembrou-se graças a uma fuga significativa, com 32 ciclistas onde se incluíam Richard Carapaz, Jay Vine e Marc Soler, e o dia acabou por ficar marcado por uma queda aparatosa do líder Evenepoel. O belga perdeu o controlo da bicicleta numa curva e não conseguiu evitar o trambolhão, ficando com alguns arranhões visíveis mas regressando depressa à competição.

Carapaz lançou o ataque a cerca de um quilómetro da meta e acabou por conseguir carimbar a vitória em Peñas Blancas, seguido de Wilco Kelderman e Soler. Evenepoel foi 15.º, terminando à frente de Enric Mas e Primož Roglič e mantendo a camisola vermelha com uma vantagem de dois minutos e 41 segundos para o esloveno. Já João Almeida foi 23.º e caiu para a oitava posição da classificação geral da Vuelta, traído pelo bom resultado de Kelderman e também de Miguel Ángel López, que foi 19.º.