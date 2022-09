Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A embaixada russa em Cabul, Afeganistão, foi esta segunda-feira alvo de ataque de um bombista suicida. O homem fez-se explodir perto da entrada do edifício, tendo acabado morto a tiro pelas autoridades.

Duas pessoas morreram e onze ficaram feridas, de acordo com a agência Reuters. O chefe do distrito policial, Mawlawi Sabir disse em declaraçõe que “o bombista suicida foi reconhecido e baleado por guardas (Talibã) da embaixada Russa”.

A Rússia é um dos poucos países que manteve uma embaixada na capital afegã após os Talibã terem tomado o poder no ano passado. Apesar de Moscovo não reconhecer oficialmente o novo regime, têm encetado negociações com oficiais do novo regime com vista à obtenção de um acordo para o fornecimento de gasolina e outros bens.