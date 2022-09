Se Carlos III já é rei, o que acontece agora ao título de Príncipe de Gales? A morte da Rainha Isabel II, nesta quinta-feira 8 de setembro, levantou uma série de questões sobre a linha de sucessão da casa real britânica. Para as perguntas colocadas anteriormente, a resposta chegou pouco depois das 18 horas desta sexta-feira, 9 de setembro, no primeiro discurso do novo rei: o seu filho mais velho é o novo Príncipe de Gales.

Aos 73 anos, o Carlos III tornou-se o homem mais velho a subir ao trono de Inglaterra, tendo ascendido imediatamente após a morte da mãe. A sua mulher, Camila, é agora Rainha-consorte e o seu primeiro filho, William, passou a acumular os títulos de Duque de Cambridge (que lhe foi atribuído em 2011, quando casou com Kate Middleton) e de Duque de Cornwall, que herdou do seu pai assim que este ascendeu ao trono. Kate, a Duquesa de Cambridge, herdou o título de Duquesa de Cornwall que pertencia a Camila e o primeiro filho de ambos, George, é agora o segundo na linha de sucessão ao trono. Mas, afinal, o que sabemos sobre o título de Príncipe de Gales? Não tendo sido herdado automaticamente por William, o seu pai já veio confirmar que será dele.

O título de Príncipe de Gales

Ainda que o título seja tradicionalmente atribuído ao filho mais velho do monarca reinante, quem se torna herdeiro do trono não o recebe automaticamente — este tem de lhe ser atribuído pelo soberano. Vejamos o caso de Carlos: foi apenas a 26 de julho de 1958, mais de seis anos após Isabel II se tornar rainha, que se tornou Príncipe de Gales através de uma carta-patente encomendada pela mãe — como relata a edição do The London Gazette que saiu três dias mais tarde (29 de julho de 1958), uma informação que pode também ser consultada no site oficial da coroa.

A cerimónia formal de investidura do título aconteceu quando o monarca já tinha 21 anos, a 1 de julho de 1969. Foi a própria Rainha Isabel II, como manda a tradição, que o investiu com o título no Castelo de Caernarvon, no País de Gales, depois de um período de dez semanas que o monarca passou no território a aprender sobre a cultura galesa. Durante a investidura, Carlos respondeu em inglês e em galês.

Ao longo de várias horas, a investidura do Príncipe de Gales foi um acontecimento bem documentado e transmitido em direto na televisão britânica. O Castelo de Caernarvon encheu com quatro mil pessoas. A Rainha-mãe, a Princesa Margarida e o Príncipe Filipe marcaram presença, além de outros membros da família real e de figuras da esfera política internacional, como a Princesa Marie Astrid do Luxemburgo ou Tricia Nixon, filha do então presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon. A cerimónia foi inclusivamente um dos momentos-chave representados na terceira temporada da série “The Crown”.

A origem do título

Segundo o site oficial da coroa britânica, o título remonta ao século XIII, quando Llywelyn o Último, se auto-proclamou Príncipe de Gales em 1258, enquanto tentava reconquistar os territórios que haviam sido rendidos aos ingleses após a morte de LLywelyn o Grande. Foi mais tarde, em 1301, atribuído ao futuro Rei Eduardo II quando este ainda era o príncipe herdeiro. Foi a primeira vez que o filho mais velho do rei de Inglaterra recebeu o título, fazendo dele o primeiro numa linha de sucessão de que Carlos III foi o 21.º. Pertenceu ao atual rei durante 53 anos, fazendo dele o Príncipe de Gales que mais anos serviu na história do Reino Unido.

Quando passará o título para William?

Antes de Carlos III fazer o seu primeiro discurso ao povo britânico esta sexta-feira, já se especulava sobre o que aconteceria a seguir. Ainda que o título não seja uma certeza absoluta e que a atribuição esteja inteiramente nas mãos do rei soberano, a sucessão de William já era muito provável — a não acontecer, estaria a ser quebrada uma tradição que já conta com mais de 700 anos. Ao início da tarde, o jornal britânico The Telegraph já apontava que Carlos III formalizaria a atribuição “num futuro próximo”, passando ao mesmo tempo Kate Middleton a ser Princesa de Gales — algo que o monarca já veio confirmar.

“Hoje estou orgulhoso de criar um novo Príncipe de Gales”, declarou o rei em direto. Tal como aconteceu com Carlos III, o título deverá ser atribuído a William através de uma carta-patente antes de ser formalizado na cerimónia de investidura no País de Gales. A imprensa britânica acredita que se espera para William “um processo significativamente mais curto” do que aquele que viveu o filho de Isabel II.