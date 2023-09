"Com grande afeto". Carlos III lembra a mãe um ano depois da sua morte

Carlos e Camila foram vistos na manhã desta sexta-feira, a chegar à igreja de Crathie Kirk, para um serviço religioso e estiveram acompanhados pelos filhos da princesa Margarida, Lady Sarah Chatto e o Earl de Snowdon. Os reis estão de férias na Escócia e avisaram que passariam o dia em privado e em reflexão, no Castelo de Balmoral, onde a Rainha passou os seus últimos dias e morreu há um ano. Os irmãos do Rei, a princesa Ana e os duques de York e de Edimburgo, também deverão passar o dia em privado com as suas famílias. Isabel II passava sempre o dia da sua ascensão ao trono e também da morte do seu pai, 6 de fevereiro, na sua propriedade em Sandringham, onde este morreu durante o sono.

Os príncipes de Gales, William e Kate, deverão assistir a um serviço religioso na Catedral de St. Davis em Haverfordwest, no País de Gales, uma igreja que teria um significado especial para Isabel II, segundo o Telegraph. Contudo, os príncipes já deixaram o seu tributo nas redes sociais, com três fotografias e uma mensagem. “Hoje lembramos a vida e o legado extraordinários de Sua Majestade a Rainha Isabel. Sentimos muito a sua falta”, com a assinatura W & C.

Today we remember the extraordinary life and legacy of Her Late Majesty Queen Elizabeth. We all miss you. W & C pic.twitter.com/SkmGtmpNEE

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 8, 2023