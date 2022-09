Três vitórias com um empate em Turim pelo meio frente à Juventus, o aparecimento de Dybala também a marcar depois de um início onde dava sobretudo nas vistas pelas assistências, uma equipa sempre muito coesa a defender que sofrera apenas um golo de livre direto (Vlahovic). Adeptos e responsáveis não tinham propriamente os mesmos objetivos traçados no início de temporada da Roma, com os primeiros a terem o sonho maior do que nunca de discutirem o título e os segundos a saberem de forma pragmática que um lugar entre os quatro primeiros já seria um grande passo, mas os resultados iam aparecendo e o conjunto da capital respirava saúde apesar de todas as baixas de peso por lesão (Wijnaldum e Zaniolo primeiro, Tammy Abraham, Karsdorp e Zalewski depois). Depois, e apenas numa semana, tudo mudou.

Na deslocação a Udine, tudo o que podia correr mal, correu ainda pior. Começou num erro colossal de Karsdorp logo a abrir, teve pelo meio uma grande penalidade não assinalada e duas oportunidades que não foram concretizadas, terminou com um autêntico naufrágio até à goleada com culpas de Rui Patrício à mistura. Uns dias depois, as coisas não foram muito melhores com o Ludogorets: após um início sempre a dominar com chances de golo e bolas no poste, a formação búlgara inaugurou o marcador, Shomurodov ainda fez o empate a quatro minutos do final, os visitados voltaram a passar para a frente aos 88′ e nos descontos a sorte voltou a não estar com os transalpinos. Uma semana, duas derrotas consecutivas.

