As Manhãs 360 ao fim de semana são a próxima grande aposta da Rádio Observador. As emissões serão conduzidas ao sábado e ao domingo, das 10h às 13h, por Catarina Miranda, ex-animadora da Rádio Comercial e da Antena 1, que se junta agora ao projeto da Rádio Observador, e por Diogo Teixeira Pereira, jornalista fundador da rádio.

Ao sábado de manhã, abrimos com o Rádio Cupido, uma rubrica onde os ouvintes são desafiados a dedicarem músicas de surpresa aos seus namorados/as, e ouvimos depois em direto a reação de quem foi surpreendido.

Teremos também em estreia a rubrica Cinco Continentes, espaço semanal de comentário da atualidade internacional com Bruno Cardoso Reis.

Estreamos ainda o Causa Própria, um espaço de debate sobre as questões mais fracturantes da sociedade, onde procuraremos questionar as duas visões em confronto em cada um dos temas.

Ao domingo, teremos a nova rubrica Por Pratos Nunca Dantes Navegados, uma crítica de restaurantes feita por Manuel Serrão, empresário conhecido de todos desde a sua participação na Noite da Má Língua e nos programas de comentário de desporto.

Teremos também O Melhor Emprego do Mundo, uma rubrica que poderá deixar muitos ouvintes cheios de inveja, onde vamos contar coisas incríveis que pudemos fazer durante a semana por trabalharmos numa rádio: alimentar os pandas no Jardim Zoológico, voar num caça da Força Aérea que faz acrobacias, conduzir um carro a alta velocidade no autódromo, participar numa prova de chocolates — são apenas alguns exemplos do que se pode esperar deste novo espaço.

A emissão de domingo fecha com uma grande entrevista de vida: todas as semanas desvendamos os momentos mais marcantes de uma figura pública. Joana Cruz, animadora do Café da Manhã da RFM é a nossa primeira convidada.

Ao sábado e ao domingo teremos ainda, em cada dia, edições dos nossos programas E o Vencedor é, onde colaboradores do Observador e convidados especiais darão notas aos protagonistas da atualidade, e do E o Campeão é, o nosso espaço de conversa sobre a atualidade desportiva, que, além da nossa diretora adjunta Filomena Martins, e do editor de Desporto do Observador, Bruno Roseiro, conta no painel com Gabriel Alves, Pedro Henriques, Júlio Magalhães, Bruno Vieira Amaral, João Castro, João Pinto e Luís Pinto Coelho.

Esperamos por si este sábado, a partir das 10h. Já sabe que pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto e Braga, 88.1 no distrito de Aveiro, e online em todo o mundo, aqui.