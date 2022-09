Sempre totalista, quase todos os minutos cumpridos com apenas duas substituições em seis jogos já nos instantes finais com 533 minutos. A adaptação de João Palhinha ao Fulham e à própria Premier League foi quase instantânea, com um único senão de ter visto quatro amarelos em seis partidas quando considerava que havia uma maior liberdade para fazer desarmes em comparação com aquilo que acontecia na Primeira Liga nacional. Ainda assim, e também aí, o médio conseguia dar nas vistas à frente de todos os outros.

De acordo com a contabilidade revelada na semana passada, antes da paragem nas competições no Reino Unido devido à morte da Rainha Isabel II, o internacional português que voltou a ser chamado agora por Fernando Santos para os últimos dois encontros da Seleção na Liga das Nações com Rep. Checa e Espanha era o jogador da Premier com mais desarmes realizados num total de 19, à frente de Neco Williams, do Nottingham Forest, com 17 (tal como Pascal Struijk do Leeds). Esta noite havia duelo entre ambos.

⛔️ You shall not pass ⛔️ pic.twitter.com/nyYUK9NvaX — Premier League (@premierleague) September 7, 2022

O encontro até nem começou da melhor forma para o Fulham, equipa comandada por Marco Silva que ocupava a décima posição antes do início da jornada que vai ficar marcada pelas homenagens a Isabel II, neste caso além do minuto de silêncio com os treinadores a entrarem com uma coroa de flores colocada no relvado antes do apito inicial. Taiwo Awoyini, avançado que chegou esta temporada do Union Berlim, inaugurou o marcador logo aos 11′ com um remate ao segundo poste após canto com primeiro desvio. No entanto, e em pouco mais de cinco minutos no segundo tempo, os londrinos fizeram a reviravolta.

We pay tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II’s extraordinary life of dedication and duty to the nation and the world pic.twitter.com/tSXw30VNGq — Premier League (@premierleague) September 16, 2022

No Portuguese player has scored more Premier League goals this season than João Palhinha: ⚽️ vs Brentford

⚽️ vs Nottingham Forest An added bonus. ???????? pic.twitter.com/zQnbCrAomX — William Hill (@WilliamHill) September 16, 2022

Também na sequência de um canto, o central Tosin Adarabioyo conseguiu fazer o empate (54′) antes do grande momento da partida protagonizado por João Palhinha, com um remate de fora da área ao ângulo após assistência de Kenny Tete que fez explodir a bancada onde estavam os adeptos do Fulham – e para onde se dirigiu a seguir, sendo “engolido” pelos fãs londrinos (57′). E não ficaria por aí, com Harrison Reed a aproveitar um cruzamento de Bobby Reid depois de um grande passe de Mitrovic para o 3-1 (60′).

Lewis O’Brien, na sequência de um corte incompleto da defesa visitante na área, ainda conseguiu reduzir mas o Fulham iria mesmo somar a terceira vitória em sete jogos, ascendendo à condição ao sexto lugar com 11 pontos frente a um Nottingham Forest que gastou muito mas continua na penúltima posição com apenas quatro pontos. E Palhinha voltou a ser o MVP, não só pelo golo mas também pelas sete posses de bola recuperadas, três ações defensivas no meio-campo contrário, dois tackles… e mais um amarelo.