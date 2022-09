As joias são uma forma de passar mensagens e fazer homenagens que as mulheres da realeza usam com mestria. Às preciosas peças há que acrescentar o valor da herança e, claro, sentimental. Kate Middleton tem-se vindo a mostrar sucessora desta tradição usando peças do guarda-joias da Rainha em momentos chave e, numa altura tão significativa como o luto pela monarca, voltou a fazê-lo em diferentes ocasiões, com destaque para um colar, um par de brincos e uma pregadeira que a princesa usou.

Este sábado, num almoço para membros da Commonwealth no Palácio de Buckingham, a nova Princesa de Gales usou um colar de pérolas de três voltas da Rainha, foi confirmado pelo palácio escreve a Town & Country. “Ela não se interessava por bens materiais de todo. Usava o mesmo colar de pérolas todos os dias”, afirmou Sam Cohen, uma antiga secretária pessoal de Isabel II citada pela revista.

Ao longo de um luto de vários dias em que a princesa, tal como muitos outros membros da família real, marcou presença em diferentes eventos públicos, houve outras joias em jeito de homenagem. Neste almoço, Kate usou também um par de brincos com pérolas e diamantes, pertencentes à Rainha, que a monarca terá usado no dia das celebrações do seu Jubileu de Prata, em 1977.

A princesa já os tinha usado na passada sexta-feira, durante uma visita aos militares da Commonwealth que chegaram ao Reino Unido para participarem no funeral de Isabel II. Assim como também na véspera, quando esteve na propriedade real de Sandringham com o Príncipe William, para cumprimentar o público e ver as homenagens a Isabel II.

As pérolas serão consideradas a escolha da realeza como”joalharia de luto”, segundo a revista Tatler. A tradição remonta à era da Rainha Victoria que, depois da morte do marido, o Príncipe Alberto, apenas vestiu negro e usou joias sem cores, principalmente pérolas, durante cerca de 40 anos. No século XIX, as pérolas representavam lágrimas, conta o meio britânico.

Na quarta-feira passada, quando a urna de Isabel II foi transportada do Palácio de Buckingham para Westminster Hall para ser velada pelo público, a Princesa de Gales integrou um cortejo de membros da família real e usou uma pregadeira da Rainha, em forma de folha com diamantes e pérolas. Kate já tinha usado a peça, pelo menos duas vezes, antes. Primeiro num cemitério com túmulos de guerra da Commonwealth na Bélgica, em 2017, e depois numa cerimónia em homenagem aos soldados que perderam a vida em nome da nação (Remembrance Festival) no Royal Albert Hall, em 2018, mas desta vez coberto por papoilas.

Já no funeral do príncipe Filipe, Kate prestou homenagem à Rainha e ao marido através da sua escolha de joias. Na altura, a Duquesa de Cambridge usou um par de brincos com diamantes e pérolas que tinha sido oferecido a Isabel II como presente de casamento, em 1947. Mas a peça mais destacada foi um colar com quatro voltas de pérolas, criada pela casa joalheira Garrard & Co a partir de um conjunto de pérolas oferecidas pelo governo japonês. Kate tinha usado este colar pela primeira vez na celebração dos 70 anos de casamento da Rainha e do Príncipe Filipe, em 2017.