Prata, ouro e diamante: a história dos jubileus que encheram as ruas em homenagem a Isabel II, a "rainha do povo"

Brian May a tocar o hino nacional no topo do Palácio de Buckingham, príncipe Carlos a chamar “mommy” à monarca perante a atenção do mundo e milhares de pessoas nas ruas para ver uma rainha passar, em 1977, 2002 e 2012. Isabel II já é a monarca britânica há mais tempo no trono e está prestes a chegar ao marco dos 70 anos. Mas antes do muito aguardado Jubileu de Platina, outros três fizeram história e foram determinantes para a construção e manutenção de uma tão precisa popularidade real.

Jubileu de Prata (1977): carruagem de ouro, multidões sem precedentes e a canção que enfureceu a rainha

A realeza tem um certo apreço por festas populares, não há como o negar. O primeiro monarca britânico a assinalar os 50 anos no trono de maneira significativa foi Jorge III (1738-1820), seguido da rainha Vitória (1819-1901). Mas foram os 25 anos de reinado de Jorge V (1865-1936), avô da atual monarca, os primeiros a serem publicamente celebrados, talvez com intuito de animar a população numa altura de “depressão económica e ameaça renovada de uma guerra mundial”.

O entusiasmo de 1977, porém, confirmou como nunca o caso de amor entre um país e uma monarca. Uma carruagem de sonho, centenária e banhada a ouro, milhões de pessoas nas ruas com bandeiras em riste e uma rainha tingida de cor de rosa da cabeça aos pés — o mesmo tom alegre e vivo que curiosamente levou ao Jubileu de Prata do avô — ajudam a contar a história. E tantos anos depois, as imagens subsistem. Os 25 anos de ascensão ao trono de Isabel II foram assinalados a 6 de fevereiro, mês que ficou marcado por diversos serviços religiosos, mas um aniversário que a protagonista optou por celebrar em Windsor na companhia e privacidade da família. As grandes e festivas celebrações estariam reservadas para o inesquecível verão de 1977.

Foi durante esse ano que Isabel II embarcou numa tour de grandes proporções para atender ao desejo expresso de conhecer tantas das suas pessoas quanto o possível. A vontade traduziu-se num feito assinalável: nenhum outro soberano visitou tanto o território do Reino Unido num período limitado de três meses. As seis tours com o carimbo do jubileu levaram a monarca numa longa viagem por 36 condados. As visitas em casa arrancaram em Glasgow, a 17 de maio desse ano, e trouxeram para as ruas da cidade escocesa multidões inéditas. Continuaram depois por Inglaterra — em Lancashire, mais de um milhão de pessoas marcaram presença num só dia — e pelo País de Gales. Em agosto, Isabel II e o marido visitavam pela primeira vez em 11 anos a Irlanda do Norte, deixando mais de 30 mil polícias em sobreaviso durante a estadia de dois dias. No livro A Rainha: A Nova Biografia de Isabel II, outros ambientes de entusiasmo coletivo são descritos, quando na zona londrina de Cricklewood os bombeiros f0ram chamados para montar as 25 camadas do bolo do jubileu concebido por um eletricista local ao longo de seis meses. Ou quando em Bath, Isabel II foi recebida com um banho de 500 mil pétalas de rosa, vindas dos jardins da cidade. Ainda em Fulham, as “bermas dos passeios foram pintadas de vermelho, branco e azul, e as fachadas das casas extravagantemente enfeitadas com bandeirolas”.