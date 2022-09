A magia do cinema de Hollywood já fez saltar do ecrã para a vida real inúmeros casais. Seja sob as luzes dos cenários, pelas ruas da cidade com jeans e sacos das compras ou numa glamourosa passadeira vermelha, os fãs continuarão sempre a vê-los com um rasto de pó mágico potenciado pela seta do cupido, como se passassem para a realidade o final feliz que os filmes onde participam prometem.

Podíamos recordar a épica relação entre Elizabeth Taylor e Richard Burton, também a mediática confusão de Pamela Anderson e Tommy Lee, entre tantos outros casais, e concluir que, sob os holofotes da fama e das câmaras, se escondem relações como as dos comuns mortais. Mas entretanto, Blake Lively e Ryan Reynolds completaram 10 anos de casados no início de setembro e anunciaram que esperam uma quarta criança. São bonitos, bem sucedidos e, aparentemente, felizes. Por isso, lá vamos nós embarcar numa viagem pela sua história de amor, à boleia de uma boa dose de romantismo e com muito humor à mistura. Afinal este tem sido um dos ingredientes-chave desta relação de celebridades do século XXI que usa as redes sociais para comunicar com o público, à sua maneira.

Um romance entre a passadeira vermelha, uma vida discreta e as redes sociais

Decorria o ano de 2010 quando Blake Lively e Ryan Reynolds se conheceram, trabalhavam ambos no filme “Green Lantern”. Ele era o super herói da DC Comics e ela a bela donzela da história por quem ele se apaixona. Na época, Blake namorava com o seu colega da série “Gossip Girl”, Penn Badgley, e Ryan estava casado com outra diva, Scarlett Johansson. Além do romance que o guião descrevia, nada fazia prever que nasceria também romance nos bastidores, mas o final do ano trouxe o fim de ambas as relações. O primeiro casal acabou o namoro em outubro e o segundo anunciou o divórcio em dezembro.

Em junho de 2011, Blake e Ryan foram juntos ao lançamento do filme “Green Lantern” e em outubro começaram os rumores de que poderia haver algo mais do que amizade. Ele conta que ao início eram amigos e só um ano e meio depois tiveram um encontro duplo, pois estavam ambos com outras pessoas. Mantiveram o contacto “casualmente” antes de começarem a sair juntos. “Quando nos apercebemos, ela ia para Boston, eu ia para Boston e disse-lhe ‘Bem, eu vou contigo’. E fomos juntos de comboio”, conta Reynolds. “Eu estava a implorar-lhe para dormir comigo”.

A 5 de maio de 2014 fizeram a sua estreia como casal numa passadeira vermelha. E logo na Met Gala, o evento mais estelar do calendário social, onde a elite de diferentes áreas da sociedade se veste a rigor para jantar, inaugurar uma exposição de moda e contribuir para a conservação do Museu Metropolitan de Nova Iorque.

Foi, aliás, na gala de 2017 do museu que o casal foi “apanhado” para o projeto Humans of New York. Habitualmente, o fundador, Brandon Stanton, capta histórias e retratos de pessoas anónimas de Nova Iorque, mas desta vez rendeu-se ao convite para a exclusiva festa (que também já faz parte da história da cidade) e recolheu testemunhos de vários convidados. Entre eles estavam Blake e Ryan, cuja fotografia é acompanhada pela mensagem: “Ela responde sempre com empatia. Ela responde à raiva com empatia. Ela responde ao ódio com empatia. Ela tira tempo para imaginar o que aconteceu a uma pessoa quando ela tinha cinco ou seis anos. E ela fez de mim uma pessoa mais empática. Eu tinha uma relação fraturada com o meu pai. Antes dele morrer, ela fez-me lembrar de coisas que eu não queria lembrar. Ela fez-me lembrar dos bons tempos.”

Em março de 2022, foram anunciados pela Vogue como anfitriões da próxima edição da Met Gala e, chegado o dia 2 de maio, regressaram a um local onde foram felizes e voltaram a ser um dos casais sensação do evento. O dress code recomendava inspiração na Gilded Age e o casal não desiludiu. Ele, um verdadeiro cavalheiro em traje formal. Ela, com um vestido Versace criado para a ocasião e que até proporcionou uma performance em plena passadeira vermelha, mais as luvas de ópera, uma tiara e o seu glorioso sorriso.

O casal tem usado as suas respetivas redes sociais para mostrar como o humor é um elemento essencial na sua vida e alimenta a relação. Há publicações em que gozam um com o outro e momentos da sua vida privada que são partilhados com o público. As imagens de uma vida “normal” até poderia desconstruir a ideia de que as celebridades têm uma vida perfeita, mas no caso destes dois, a naturalidade só os mantém mais firmes no seu pedestal. Por exemplo, quando Blake completou 32 anos, Ryan publicou uma série de fotografias de ambos em que a sua mulher não ficou propriamente favorecida, com a legenda “Feliz aniversário”. A publicação ultrapassou os 7 milhões de gostos.

A 31 de julho de 2021 partilharam um importante capítulo da sua história de amor e celebraram o 10º aniversário do seu primeiro encontro juntos e nas redes sociais. O jantar foi no restaurante de sushi em Boston, O Ya. Já no Instagram, Blake escreveu: “10 anos depois continuamos a sair no nosso ‘primeiro encontro’. Mas com calçado muito mais confortável”, escreveu Blake Lively sobre uma fotografia dos dois numa storie do Instagram. Ryan, por seu lado, partilhou também uma fotografia de ambos, mas em modo selfie, com a legenda “O nosso restaurante preferido com o 4º encontro preferido dela”.

Quem são, afinal, os protagonistas desta história?

Blake Lively é uma rapariga de Los Angeles e nasceu a 25 de agosto de 1987. Tanto os pais como os irmãos trabalhavam na indústria do entretenimento e ela, começou cedo na representação, a seguir as pisadas do pai, o ator Ernie Lively. Ficou famosa como a bela herdeira da elite nova-iorquina, Serena van der Woodsen, na série “Gossip Girl”, que esteve no ar entre 2007 e 2012. Foi nesta altura que Blake se apaixonou por Nova Iorque, cidade onde a família Lively-Reynolds vive atualmente. Ainda durante as gravações da série, a atriz lançou-se no cinema e viria a ter papéis de destaque em filmes como “Selvagens” (de Oliver Stone), “As Idades de Adaline” ou “Um pequeno favor”. Em 2021 estreou-se na realização com o vídeo da música “I bet you think about me”, da sua amiga, cantora e compositora Taylor Swift.

Atualmente mantém o site Betty Buzz, do qual é fundadora e onde se vendem bebidas para misturas, mas sem álcool. No verão de 2014 lançou Preserve, um site de lifestyle, que era uma mistura de revista digital, comércio online de artesanato nacional e blog de vídeo. Assim explica a Vogue, uma vez que o projeto valeu-lhe ser capa da revista norte-americana com um artigo sob o título “Blake Lively – De Gossip Girl a Empreendedora da Internet”, mas acabou por durar apenas um pouco mais de um ano.

Entre a personagem fashionista que a tornou famosa e um charme natural, Blake tornou-se uma it girl, uma expressão do século XXI que entretanto deu lugar às influencers. Além de ter alcançado o estatuto de diva das passadeiras vermelhas, já foi rosto de marcas tão conhecidas como a L’Oréal, no mundo da beleza, e a Chanel, no mundo da moda. A parceria aconteceu depois de Blake ter sido apresentada a Karl Lagerfeld por Anna Wintour. A esta “Cinderela”, que não passa despercebida em nenhuma festa a que vai, nem sequer falta um par de sapatos especiais. Em 2021 Christian Louboutin batizou uma das suas criações de “Blake”, umas sandálias com tiras coloridas apertadas com botões que estiveram à venda por 635 libras. No atelier de Louboutin, Blake ter-se-á apaixonado pelas tais sandálias e quando o designer lhe perguntou se ela gostava delas, ela respondeu “Eu quero dormir com elas debaixo da minha almofada todas as noites”. Ao que ele respondeu que então iam batizar aquela criação com o nome dela, conta a Vogue. Louboutin terá também oferecido a Blake uma tour de Vespa por Paris.

Na sua conta de Instagram, a atriz partilhou recentemente uma série de fotografias suas grávida em cenário doméstico. “Aqui ficam fotografias de mim grávida na vida real para que os 11 tipos que estão à espera lá fora à espera de me ver me deixem em paz. Estão a assustar-me a mim e às minhas filhas. Obrigada a todas as outras pessoas por todo o amor e respeito e por continuarem a não seguir contas e publicações que partilham fotografias de crianças”, escreve Blake na mensagem que acompanha as imagens, reforçando ainda a importância de proteger as crianças.

Ryan Reynolds nasceu em Vancouver a 23 de outubro de 1976 e chegou a 2020 no segundo lugar de uma lista com os atores mais bem pagos publicada pela revista Forbes. É o mais novo de quatro irmãos e filho de um polícia da guarda montada tornado vendedor de comida e uma mãe que trabalhava na venda a retalho. Descreve a relação com o pai como “complicada” e “fraturada”, confessou ao site Mr. Porter, – aquele viria a morrer em 2015, depois de uma longa batalha contra a doença de Parkinson. Blake ajudou na reconciliação dos dois e a prova disso é o facto da primogénita do casal ter o nome do avô, James. Reynolds diz que toda a gente carrega o seu próprio “saco de pedras” e ele também, mas afirma que crescer na sua casa “nunca foi relaxante ou fácil” e isso fez com que lidasse com ansiedade durante toda a vida e de diferentes maneiras, sendo uma delas a comédia.

Como ator vestiu variados papéis, mas são certamente os de comédia que têm mais destaque na sua carreira, como “Deadpool” ou “Free Guy”. E também deu voz a fenómenos para os mais pequenos como “Turbo” ou “Os Croods”.

É um dos responsáveis pela fundação da Maximum Effort, uma empresa para produção de filmes e Marketing digital. O nome tem origem no filme em que Reynolds é protagonista, “Deadpool”. Em 2018 adquiriu parte da marca Aviation American Gin. Em 2020 o ator lançou-se numa nova área, o desporto, e comprou parte de um clube de futebol galês com o amigo e colega Rob McElhenney, o Wrexham A.F.C. No entanto não consultou a mulher antes da compra. Segundo confessou no programa de Jimmy Kimmel, a reação de Blake “não foi boa” e ainda estavam “a trabalhar sobre” o assunto.

Um casamento de sonho, um cenário de terror e uma fada madrinha famosa

Blake Lively e Ryan Reynolds casaram-se a 9 de setembro de 2012 e conseguiram manter segredo sobre o seu dia, como poucos casais de celebridades conseguem. Aconteceu em Boone Hall Plantation, em Mount Pleasant, na Carolina do Sul. Segundo a revista People, terá havido um coro infantil, lanternas de papel pelo ar sobre o rio e um bolo de noivos coberto por creme azedo e com doces de pêssego e damasco.

Praticante de uma vida caseira e adepta da doçaria “home made”, Blake tinha de ser fã de Martha Stewart. E foi ao seu ídolo que recorreu quando precisou de ajuda com o casamento. “O nosso casamento estava a tornar-se um desastre e não sabíamos o que fazer, por isso chamámos a Martha!”, contou a noiva. “Ela disse ‘Não se preocupem. Eu resolvo.’ Ela enviou a equipa dela para nos salvar. E depois ligou aos amigos que têm uma casa na Carolina do Sul e arranjou-nos um local fantástico”.

Mas nem tudo foi como nos contos de fadas. Embora o glamour tenha dominado as notícias na altura, o local da festa viria a causar polémica por se tratar de uma plantação onde terá havido escravidão. Ryan Reynolds chegou a pedir desculpa publicamente, anos mais tarde, em 2020, numa entrevista à revista Fast Company. Segundo a publicação, embora o casamento tenha acontecido em 2012, só em 2018 a controvérsia do local ganhou volume. Em reação a uma publicação que Reynolds fez no Twitter a propósito do filme “Black Panther” as acusações de hipocrisia reacenderam o tema e o ator pediu desculpa. “É algo que lamentaremos sempre profundamente. É impossível corrigir. O que vimos na altura foi um local para um casamento no Pinterest. O que vimos depois foi um local construído com uma tragédia devastadora”, disse o ator. “Há uns anos casámos outra vez em casa, mas a vergonha tem as suas próprias formas de funcionar. Um erro gigante como aquele pode fazer com que te desligues ou definir uma nova perspetiva e mobilizar-te.” Passaram a fazer donativos para a NAACP Legal Defense Fund and the Young Center for Immigrant Children’s Rights e ambos recorreram às suas redes sociais para deixar mensagens sobre racismo.

A noiva usou um vestido Marchesa, que ficou com uma marca das celebrações e uma história para contar. Foi a própria Blake que contou à Vogue que durante a atuação de Florence Welch, na receção que se seguiu ao casamento, houve “estrelinhas” que provocaram uma marca de queimadura no vestido. “Mesmo à frente! Fiquei de coração partido”, contou ela. “Mais tarde, o meu vestido estava pendurado e o Ryan disse ‘Não é bonito?’ eu disse ‘O quê?’ E ele apontou para a queimadura. O meu coração parou porque se tratava de um assunto tão sensível. E ele disse, ‘Vais sempre lembrar-te daquele momento com a Florence a cantar e as estrelinhas. Terás isso para sempre ali, preservado.’ Agora é a minha parte preferida do vestido”, concluiu Blake.

E em breve serão seis…

Em dezembro de 2016 Ryan Reynolds ganhou a sua estrela no Passeio da Fama de Hollywood e, pela primeira vez, a família de quatro (na altura) mostrou-se junta em público. No seu discurso o ator inclui a mulher nos agradecimentos com o tom de humor que o caracteriza. “És a melhor coisa, a melhor coisa que alguma vez me aconteceu, ficando apenas atrás desta estrela… Tu tornas tudo melhor, absolutamente tudo na minha vida melhor. Fizeste-me o pai dos meus sonhos, quando eu achava que apenas tinha potencial para ser um tio divertido.”

Em outubro de 2014 ficou a saber-se que o casal estava à espera do primeiro filho. Blake fez o anúncio através do site que tinha na altura, Preserve, e a 16 de dezembro de 2014 nasceu a primeira filha, James.

A segunda gravidez de Blake foi acompanhada pelos fãs por diferentes passadeiras vermelhas, através da promoção dos filmes “Águas Perigosas” e “Café Society”. Em setembro de 2016 nasceu Inez.

Em maio de 2019 o casal anunciou que esperava uma terceira criança na estreia do filme “Pokémon Dectetive Pikachu”. Enquanto o ator dava voz ao famoso boneco amarelo, a atriz inspirou-se na personagem e exibiu a sua barriga num justo vestido amarelo. A pequena Betty nasceu em outubro e deu nome a uma música de Taylor Swift no álbum Folklore, mas os nomes das outras duas filhas do casal também podem ser encontrados no disco.

No passado dia 15 de setembro Blake Lively informou o mundo que está à espera do quarto filho ao aparecer na 10ª Cimeira Anual Forbes Power Women com a sua contagiante boa disposição e uma barriga de grávida. E em breve serão seis.