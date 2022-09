O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) acredita que o “positivismo e cooperação institucional” com o Governo da República, liderado pelo PS, vão manter-se em sede de Orçamento do Estado para 2023, indicou esta segunda-feira o secretário regional das Finanças.

A abertura do Governo da República nesta legislatura tem sido mais positiva e estamos em crer que esse positivismo e cooperação institucional irão se manter também em 2023″, disse Rogério Gouveia.

O governante insular falava após uma reunião com os três deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República, que decorreu no Funchal, com o objetivo de preparar os “temas de interesse” que o executivo regional quer inscrever na proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

Rogério Gouveia destacou o financiamento do novo Hospital da Madeira e a clarificação da comparticipação do Estado, o refinanciamento da região autónoma em 2023 e a dívida dos subsistemas de saúde.

“Foi uma reunião preparatória para manifestar aqueles que são os temas mais prementes a abordar em sede de Orçamento do Estado para o próximo ano”, explicou, indicando estar disponível para auscultar também os três deputados do PS/Madeira na Assembleia da República.

“Nós estamos sempre disponíveis para reunir com todos os deputados. Tenham os deputados interesse em reunir connosco, naturalmente que agendaremos e faremos um diálogo tão profícuo quanto aquele que tivemos hoje com os deputados [do PSD] aqui presentes”, declarou Rogério Gouveia.

No final do encontro, a deputada social-democrata Patrícia Dantas apontou como “temas pendentes”, para além dos referidos pelo secretário, o subsídio de mobilidade, a requalificação das esquadras da PSP e o funcionamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) na região, bem como “macro temas” como o Centro Internacional de Negócios da Madeira, a revisão da Lei das Finanças Regionais e a revisão da Constituição.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 deverá ser entregue pelo Governo no parlamento no dia 10 de outubro.