John Cena não soma apenas combates ganhos na sua carreira. O conhecido lutador da World Wrestling Entertainment (WWE) bateu agora um recorde do Guiness por realizar centenas de desejos de crianças da fundação Make-A-Wish.

As crianças que participam nesta iniciativa — com idades entre os 2 e 18 anos — podem escolher conhecer uma celebridade, ir a um evento ou dar um presente a alguém. Depois de contactar a Make-A-Wish, o The Guardian revela que o ator norte-americano já realizou o sonho de 650 crianças, que o quiseram conhecer.

Se precisarem de mim para isto, não quero saber o que estou a fazer — largo tudo para estar envolvido porque é a coisa mais gratificante de se fazer. Se conseguir oferecer uma fantástica experiência, serei o primeiro da fila para o fazer”, revela John Cena em entrevista.

O Guiness World Records, que admitiu o recorde a 19 de julho, refere que ninguém tinha realizado mais de 200 desejos e diz ainda que John Cena é a celebridade que as crianças mais querem conhecer. A Make-A-Wish é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1982, que ajuda a realizar desejos a crianças que são diagnosticadas com doenças graves ou em estado terminal.

O campeão mundial de wrestling por 16 vezes, que já é parceiro da organização desde 2002, faz-se acompanhar por um dos cintos — que substituem as medalhas — quando visita as crianças.