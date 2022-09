Fiel ao concept que o antecipou, o XM deu-se a conhecer na sua versão definitiva, que entrará em produção em Dezembro na fábrica que a BMW possui em Spartanburg, na Carolina do Sul, Estados Unidos da América. A chegada aos mercados internacionais deste SUV com 653 cv e 800 Nm está prevista para a próxima Primavera mas, ainda em 2023, o construtor bávaro vai lançar uma versão mais impressionante, denominada Label Red. E esse XM com 748 cv e 1000 Nm de binário será o BMW M mais potente de sempre. Promete!

Preços para Portugal ainda não há, mas no mercado norte-americano o primeiro M original desde o BMW M1 vai ser proposto por valores a partir de 159.000 dólares, qualquer coisa como 164.324€ à cotação de hoje. Em troca, o comprador leva para casa um modelo de linhas extravagantes, em que sobressai a enorme grelha em forma de rim iluminada com barras duplas. À frente nota ainda para os faróis divididos e integrados no pára-choques, com as luzes diurnas super estreitas a unirem-se à parte superior da grelha, contribuindo para o look robusto e arrojado deste SUV que, apesar de ter a mesma distância entre eixos do BMW X7 (3,105 m), oferece lugar para apenas cinco ocupantes. Olhando para a traseira rebaixada, para acentuar o carácter desportivo do XM, não há como não reparar nos grupos ópticos que seguem a mesma linha dos X4 e X6.

Imponente com as suas jantes de 21 polegadas (22 ou 23” opcionalmente), o XM mede 5,110 m de comprimento, 2,005 m de largura e 1,755 m de altura (8 cm mais baixo que o X7). Dimensões generosas e que explicam, em parte, um outro número também generoso: 2750 kg. Sim, o mais recente SUV da BMW é mesmo um “peso-pesado” com perto de 2,8 toneladas, massa que se distribui quase na proporção 50:50. Para esse peso contribui o conjunto híbrido plug-in (PHEV) que anima o XM, com a BMW a recorrer a um 4.4 V8 biturbo a gasolina, que debita 489 cv e 650 Nm, associado a um motor eléctrico que desenvolve 145 kW (197cv) e 280 Nm. Esta unidade está integrada na caixa automática de oito relações M Steptronic e é alimentada por uma bateria com uma capacidade total de 29,5 kWh (25,7 kWh úteis) recarregável no máximo a 7,4 kW, operação que tarda 4h25 partindo com o acumulador vazio até à carga completa.

No conjunto, os dois motores combinam-se para passar às quatro rodas os já mencionados 653 cv e 800 Nm, impulsionando o XM até uma velocidade máxima de 250 km/h, ou 270 km/h, isto para os clientes que adquiram o pacote opcional M Driver. De referir que o sistema de tracção integral privilegia a propulsão traseira, especialmente quando o condutor opta pelo 4WD Sport. Em modo eléctrico, a velocidade está limitada a 140 km/h, com a BMW a homologar em WLTP um alcance entre os 82 e os 88 km. E é graças a essa autonomia em modo eléctrico que o construtor alemão consegue anunciar um consumo combinado de 1,6l/100 km e 30,1 kWh/100 km em ciclo combinado WLTP. Como PHEV que é, este M não se poderia limitar a ter apenas o botão do “M Mode”, pelo que há um outro comando denominado “M Hybrid”, em que o condutor pode escolher como pretende explorar o sistema híbrido, optando por circular num de três programas (Hybrid, Electric ou eControl).

A bagageira do XM oferece 527 litros de capacidade, valor que pode crescer até aos 1820 litros mediante o rebatimento dos bancos traseiros. À frente, o condutor tem diante dos seus olhos um head-up display, equipamento que é fornecido de série tal como uma vasta panóplia de sistemas de ajuda à condução e o sistema de som Harman Kardon. A propósito, há que destacar o “barulho das luzes” a bordo, pois o tejadilho está “forrado” com uma centena de LED que produzem efeitos de luz distintos, em função do modo de condução seleccionado. Por fim, o sistema operativo é o mais avançado de sempre a bordo de um BMW (8.0), suportando o sistema de infoentretenimento explorável a partir de um ecrã central com 14,9 polegadas, que oferece conectividade 5G e compatibilidade com Apple CarPlay ou Android Auto. A instrumentação é exibida num display de 12,3 polegadas. Reveja abaixo as características mais marcantes do novo BMW XM.

