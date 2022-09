Tudo terá começado em Fujian. Depois de ter surgido num relatório do Conselho de Estado chinês por ser um importante berço de “criminosos que vão para fora do país por fraude”, esta província situada nas montanhas no sudeste chinês, famosa pelas cidades costeiras voltadas para Taiwan, foi palco de uma conferência para lançar uma operação de “combate aos mafiosos e vigaristas que vão para fora da área de onde são”.

Todas as autoridades da província de Fujian receberam ordens para levarem a cabo cinco medidas contra quaisquer suspeitos de cometerem fraudes na China: demolir as suas propriedades construídas com dinheiro ilícito (e tentar recuperar esse dinheiro), impedir os seus filhos de frequentarem a escola, confiscar todos os passaportes e suspender quaisquer seguros de saúde dos visados, banir os mesmos de utilizar transportes públicos ou de se instalarem em hotéis e impedir o seu acesso a candidaturas para subsídios.

