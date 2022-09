O Famalicão decidiu suspender Miguel Afonso, o treinador acusado de assédio sexual a várias jogadoras quando orientava o Rio Ave, “até que a verdade dos factos seja apurada”.

“O Futebol Clube Famalicão com o interesse máximo de salvaguardar os seus valores, as suas pessoas e o seu emblema, vem comunicar, face aos acontecimentos ocorridos no dia de ontem, a suspensão de funções, por mútuo acordo e com efeitos imediatos, do treinador Miguel Afonso até que a verdade dos factos seja apurada”, pode ler-se na nota divulgada esta sexta-feira pelo clube.

“De momento, assumirá as funções de treinador principal, de forma interina, o técnico Renato Lobo e restante equipa técnica. O Futebol Clube Famalicão renova que não se revê em nenhuma atitude de teor abusivo ou de desigualdade de género, seguindo o seu caminho assente nos valores em que acredita e com o objetivo único de dignificar cada vez mais este emblema. Mais uma vez o Futebol Clube Famalicão manifesta total disponibilidade a todas as partes envolvidas e às entidades competentes para coadjuvar no alcance da verdade”, acrescenta o Famalicão.

Várias jogadoras da equipa de futebol feminino sénior do Rio Ave, com idades entre os 18 e os 20 anos, acusam o seu antigo treinador, Miguel Afonso, de assédio sexual, revela o jornal Público esta quinta-feira. O técnico, que orienta agora a equipa feminina do Famalicão, já reagiu, descrevendo as acusações como um “esquema” de que se irá “defender”.

Segundo o Público, que diz ter tido acesso a várias mensagens escritas e de voz trocadas entre as atletas e o treinador, Miguel Afonso enviou várias mensagens de teor impróprio às jogadoras. Chegou a ser confrontado por pessoas próximas das atletas. Num dos casos, a jogadora diz que foi “afastada” como retaliação. No outro, o treinador terá respondido ao namorado de uma das vítimas que tudo não passava de uma “brincadeira”.

Uma das jogadoras, de 19 anos, denunciou ao jornal que uma das primeiras mensagens que recebeu do treinador foi imediatamente de teor íntimo: “Gostas de mulheres ou de homens?”, ter-lhe-á perguntado Afonso ainda durante a pré-temporada de 2020/2021. “Perguntava-nos se queríamos ganhar ou perder peso. Conforme a nossa resposta, pedia invariavelmente que lhe enviássemos fotos, mas queria segredo”, revelou outra atleta, também de 19 anos. O treinador pediu inclusivamente vídeos a uma das jogadoras, dizendo que queria ver os seus “movimentos corporais”.