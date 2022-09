Tony Blevins, um dos principais executivos da Apple na área das operações logísticas, está de saída da tecnológica. A saída foi confirmada pela empresa de Tim Cook à Bloomberg, que não refere o motivo da saída.

A partida de Blevins acontece depois de o executivo ser “apanhado” num vídeo partilhado no TikTok a 5 de setembro, que entretanto se tornou viral. No vídeo, Blevins surge a sair de um automóvel Mercedes-Benz SLR McLaren, quando é questionado sobre o que faz na vida para ter um carro daqueles.

This video of Tony Blevins (One of Apple's most senior executives) went viral and basically got him fired ???? $AAPLpic.twitter.com/eZISF47j6h — Benzinga (@Benzinga) September 29, 2022

“Tenho carros caros, jogo golfe e acaricio mulheres com seios grandes, mas tiro os fins de semana e os principais feriados”, é possível ouvir no vídeo, partilhado por Daniel Mac. Este criador de conteúdos faz vídeos deste género com frequência, onde encontra pessoas com carros topo de gama e questiona em que é que trabalham.

A Bloomberg explica que a Apple não teceu mais comentários sobre a saída, mas cita um documento em que Blevins pede desculpa por “uma tentativa falhada de humor”.

O comentário no vídeo de apenas 25 segundos tenta fazer uma referência ao filme “Arthur”, de 1981, explica a Bloomberg. Numa cena, Arthur Bach descreve a própria carreira com uma frase semelhante. “Conduzo carros, jogo ténis e acaricio mulheres, mas tenho os fins de semana de folga e sou o meu próprio patrão.”

Enquanto a descrição do tipo de trabalho feito por Blevins é mais caricata, na realidade o executivo é responsável por negociar acordos com fornecedores e parceiros — e não só conduzir e jogar golfe. O novo iPhone 14 Pro que a empresa apresentou no início do mês, com serviços de emergência através de satélite, resulta de uma parceria com a empresa de satélites Globalstar – algo que provavelmente foi negociado pelo executivo, que trabalhava há 22 anos na Apple.