O resultado da última Assembleia Geral que contou com participação de mais de 1.200 associados mostrou o período de acalmia que o clube vive em termos institucionais (mais de 80% votaram a favor do Relatório e Contas de 2021/22) mas nem por isso uma organização tem de pensar da mesma forma. Esta semana foi mais um exemplo disso mesmo, com Rúben Amorim a deixar sempre a ideia de que o Sporting poderia ter feito muito mais 11×11 contra o Marselha, numa realidade que ficou condicionada desde muito cedo nos dois jogos, e Frederico Varandas, presidente dos leões, a dizer que “o normal era perder os dois encontros mesmo 11×11”. “Se o Sporting tem a ambição de passar a fase de grupos? Tem. Se tem a obrigação e responsabilidade? Só se uma pessoa for louca…”, acrescentou entre elogios ao trabalho da equipa.

“O Sporting acredita muito no seu processo de trabalho. Estamos a crescer de ano para ano. Temos o privilégio de ter um dos melhores treinadores do mundo, um grupo de trabalho de grande qualidade e profissional. Faltam sete meses para terminar a época e o Sporting vai estar na decisão de todos os títulos até ao final do ano”, destacou o líder leonino este sábado, à entrada para a reunião magna. “O presidente falou no que é a ideia e o plano geral de uma competição. Uns têm umas condições, nós temos outras. Podemos lutar pela passagem e esse é o nosso papel. A ideia é passar, temos os mesmos pontos do ano passado e vamos à luta”, referiu a esse propósito Rúben Amorim, antes de admitir que, apesar de todas essas contas, a semana acabou por ficar marcada por novo desaire e tudo o que aconteceu com o Marselha.

“Foi uma semana difícil. Com o Marselha não conseguimos competir, isso cria frustração. Entre estes dois jogos houve o Santa Clara, que me deixou irritado, sobretudo pela segunda parte. Mas não foi a derrota mais difícil de digerir. Foi uma semana difícil, por culpa nossa”, assumiu o técnico. “Sempre disse que tenho muitos defeitos, falta de experiência, o feitio… Às vezes corre bem, às vezes corre mal. Percebo a frustração dos adeptos, eu também senti. A única maneira de dar a volta a isto é ganhando jogos. Posso ter as mesmas atitudes que são vistas de forma diferente consoante os resultados que temos. Os adeptos têm toda a razão para estar chateados com o treinador porque não ganhamos jogos, perdemos uma posição favorável na Liga dos Campeões, não percebemos bem como. Passaram os jogos e não conseguimos nem jogar… O importante agora é manter o foco, ganhar ao Varzim e seguir em frente”, acrescentou.

