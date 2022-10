Em atualização

A atleta iraniana Elnaz Rekabi, que concorreu sem o hibaj na final das Competições de Escalada da Ásia na Coreia da Sul, terá sido retida na embaixada do Irão em Seul. A notícia está a ser avançada pelo órgão de comunicação social Iranwire, que dá conta de que a atleta será transferida assim que chegar ao aeroporto de Teerão para a prisão Evin, onde está a maioria dos dissidentes políticos iranianos.

De acordo com o Iranwire, jornal anti-regime, o presidente da Federação de Escalada iraniano, Reza Zarei, terá marcado um encontro com a atleta na embaixada iraniana em Seul, após ter recebido ordens do Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica.

Reza Zarei prometeu que Elnaz Rekabi poderia regressar ao Irão rapidamente e sem quaisquer riscos de detenção associados. Mas terá sido uma armadilha para a reter na embaixada e depois detê-la assim que chegasse a Teerão.

A BBC persa adianta que os amigos da atleta não sabem do seu paradeiro desde domingo. Além disso, apurou que o passaporte e o telemóvel de Elnaz Rekabi lhe foram retirados assim que chegou à embaixada.

No entanto, a embaixada do Irão em Seul rejeita esta versão. No Twitter, o corpo diplomática refere que “Elnaz Rekabi partiu de Seul para o Irão, no início da manhã de 18 de oubturo, com outros membros da equipa”.

“A embaixada da República Islâmica na Coreia do Sul rejeita todas as notícias falsas e desinformação sobre Elnaz Rekabi”, lê-se ainda no tweet.