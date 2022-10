O primeiro-ministro mostrou-se esta segunda-feira “perplexo” com as críticas do PSD, nomeadamente de Paulo Rangel, ao acordo alcançado na semana passada entre Portugal, Espanha e França para a construção de um corredor de energia verde alternativo aos Pirenéus. António Costa respondeu a Paulo Rangel, que classificou o acordo como “mau” para Portugal, dizendo que o eurodeputado do PSD “não percebe nada de energia” e “já nos habituou a dizer o que for preciso para atacar o adversário”. António Costa falava à margem do Fórum da Competências digitais, que teve lugar esta segunda-feira no ISCTE.

“Estou perplexo com o que ouvi ao longo deste fim de semana pelo PSD e por outras pessoas que tinham a obrigação de ser minimamente informadas. O PSD não me surpreende propriamente, porque há 15 anos foi contra as energias renováveis, há cinco anos ainda era contra a utilização do hidrogénio verde, portanto também é natural que esteja agora contra a existência de um corredor verde para a energia”, começou por dizer o primeiro-ministro. O PSD requereu um debate de urgência sobre o tema das interconexões.

