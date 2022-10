A Aston Martin passará a ter em breve dois dos melhores desportivos do mercado. Na realidade, o Valkyrie por um lado, que já está a ser entregue aos primeiros clientes que adquiram as 150 unidades que vão ser produzidas e o Valhalla por outro, que será faricado em maior quantidade e vendido por um valor muito inferior, oferecem respectivamente 1176 cv e 950 cv, aliados a chassis muito ligeiros e extremamente eficazes, tanto em estrada como em pista. Se o Valkyrie já é nosso conhecido, por dentro e por fora, é finalmente possível ver como será o interior do Valhalla.

O “irmão mais novo” do Valkyrie foi apresentado originalmente em 2019, no Salão de Genebra, tendo agora anunciado que irá finalmente chegar ao mercado em 2024. Em parte, a derrapagem fica a dever-se à alteração da mecânica, uma vez que a marca britânica trocou um dispendioso V6 biturbo exclusivo, caro e mais complexo de fabricar, por um 4.0 V8 biturbo da AMG, sócia da Aston Martin.

Mas o fabricante inglês não se limitou a herdar um V8 sobrealimentado, uma vez que foi mais longe e concebeu uma mecânica híbrida plug-in, em que o motor a combustão está associado a três motores eléctricos alimentados por uma bateria recarregável. O resultado final são 950 cv, o que coloca o Valhalla em boa posição face aos rivais directos da Ferrari e Lamborghini, anunciando 350 km/h e 0-100 km/h em 2,5 segundos, ainda que com apenas 15 km de autonomia em modo eléctrico.

Para demonstrar o potencial do modelo, a Aston Martin antevê que o Valhalla possa realizar uma volta no Nürburgring em somente em 6 minutos e 30 segundos, batendo o recorde actual de 6.43 do Porsche 911 GT2 RS, com o kit da Mantley Racing. Enquanto o Valhalla não faz a anunciada incursão pelo Inferno Verde, o temível circuito germânico, aproveite para ver o vídeo e perceber como foi concebido o novo desportivo inglês, bem como ver como é o seu habitáculo.

