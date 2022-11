Com chegada a Portugal prevista para Abril de 2023, a nova carrinha Astra Sports Tourer já pode ser encomendada em Portugal, sendo proposta por valores a partir de 27.530€. Este preço é aplicável à versão equipada com o tricilíndrico a gasolina 1.2 turbo, com 130 cv e 230 Nm, acoplado a uma caixa manual de seis velocidades.

Com esta motorização, espere que a station wagon da Opel consuma entre 5,3 e 6,5 l/100 km, conforme a homologação em WLTP, com emissões de CO 2 algures entre os 120 e os 146 g/km. Valores que nada têm que ver com os reivindicados pela versão híbrida plug-in com 180 cv e um binário de 360 Nm, resultado da associação de um motor a gasolina 1.6 sobrealimentado, com 150 cv e 250 Nm, e um motor eléctrico com 110 cv e 320 Nm. Este encontra-se instalado na caixa automática de oito velocidades e-EAT8 e é alimentado por uma bateria com uma capacidade bruta de 12,4 kWh. Recarregável em corrente alternada a 7,4 kW, é este acumulador que permite ao Astra Sports Tourer PHEV percorrer até 60 km em modo puramente eléctrico. Isso reflecte-se, naturalmente, num apetite de combustível bem mais moderado, 1,2 l/100 km com as correspondentes emissões a caírem para 26g/km, de acordo com o protocolo europeu WLTP. Este conjunto motopropulsor deverá ser o mais procurado, especialmente pelas empresas interessadas em usufruir dos benefícios fiscais atribuídos aos PHEV. Por cá, é proposto por valores a partir de 39.775€, ou seja, cerca de 12.000€ mais que a versão de entrada.

A oferta de motorizações contempla ainda um bloco a gasóleo, o tetracilíndrico 1.5 turbodiesel, capaz de assegurar 130 cv e 300 Nm. Disponível também logo de início, é comercializado por valores a partir de 33.250€. O PHEV mais potente da gama, com 225 cv e os mesmos 360 Nm da versão com 180 cv, vai envergar a sigla GSe, sinónimo de com um conjunto de ajustes desportivos. Deverá ser introduzido lá mais para a frente, certamente antes da chegada da variante 100% eléctrica, a Astra-e Sports Tourer, que tal como o cinco portas a bateria é esperada em 2023.