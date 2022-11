A empresa chinesa de baterias para automóveis elétricos China Aviation Lithium Battery Technology (CALB) anunciou, esta quinta-feira, ter chegado a acordo para criar uma fábrica em Portugal.

Num comunicado à bolsa de valores de Hong Kong, a CALB revelou a assinatura na quarta-feira de um memorando de entendimento com uma subsidiária da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). O acordo com a AICEP Global Parques prevê a aquisição de “direitos de superfície, com o objetivo de montar uma fábrica de ponta mundial, altamente inteligente, informatizada e automatizada, com zero emissões de carbono”, disse a empresa.

A CALB “não assinou ainda um acordo legalmente vinculativo”, pelo que “a cooperação contemplada no memorando de entendimento pode ou não avançar”. A empresa referiu ainda que a eventual instalação de uma fábrica em Portugal seria parte de uma estratégia para criar “bases industriais na Europa”.

Em dezembro de 2021, a CALB anunciou a assinatura de um acordo com a consultora alemã Drees & Sommer para planear a primeira fábrica na Europa, que poderia produzir, por ano, baterias com uma capacidade total de 20 GWh.

Segundo a associação industrial China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance, a CALB foi em 2021 a terceira maior fabricante chinesa de baterias para automóveis elétricos.

De acordo com a Bloomberg, os analistas da Nomura Holdings antecipam que a empresa sediada na província de Jiangsu se irá tornar, já no próximo ano, uma das maiores do mundo, atingindo uma capacidade de produção de 145 GWh. Marca com que deixará para trás gigantes como a chinesa BYD, onde Warren Buffett é um forte investidor através da sua Berkshire Hathaway Energy e a EVE Energy, outra empresa chinesa de baterias.