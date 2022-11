Com um ar mais descontraído do que quando se senta em frente de um computador nas corridas de Fórmula 1, Toto Wolff, diretor executivo da equipa da Mercedes AMG-Petronas esteve esta quinta-feira, 3 de novembro, na Web Summit para assumir que a época tinha sido desafiante. A Mercedes perdeu para a Red Bull o campeonato de construtores, tendo também perdido o de pilotos para Max Verstappen.

Toto Wolff gostou de ouvir uma plateia da Web Summit a assumir-se fã de Fórmula 1 — “podia ter havido apupos” — e ainda ouviu aplausos quando falou das oito vitórias consecutivas da Mercedes… mas isso foi no passado. Este ano perdeu para a Red Bull o campeonato de pilotos e de construtores, onde se instalou na terceira posição atrás da Ferrari. Ainda que o segundo lugar de Lewis Hamilton no México tenha deixado os fãs a pensar se seria um acaso da pista ou se a Mercedes estava de volta ao topo. À temporada ainda restam duas corridas — no Brasil e em Abu Dhabi — que Toto assumiu tratarem-se de mais dois testes e clarificar se “estamos no caminho certo para o próximo ano”, se os problemas “estão mais ou menos resolvidos”, senão “temos de aprofundar e analisar mais”, “mas é muito importante para nós”.

