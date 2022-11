O subsecretário-geral da NATO, Mircea Geoana, disse este domingo que a Força do Kosovo (KFOR), liderada pela organização, está “vigilante e pronta a intervir”, se a estabilidade no país for ameaçada.

“A KFOR da NATO permanece vigilante e está pronta para intervir, se a estabilidade for ameaçada”, alertou o responsável, numa mensagem publicada no Twitter.

O também ex-ministro romeno dos Negócios Estrangeiros disse ainda que falou com o representante especial da União Europeia (UE) para o diálogo Sérvia-Kosovo, Miroslav Lajcák, “sobre a situação tensa no norte de Kosovo”.

“Tanto Belgrado quanto Pristina devem mostrar moderação e evitar uma escalada [das tensões]”, avisou Geoana.

Este domingo, decorreu uma concentração em Mitrovica, a cidade mais importante do norte do Kosovo de maioria sérvia, na qual, segundo a Europa Press, foram levadas faixas onde se liam frases como “só temos um país, a Sérvia” ou “chega de terror de Curti”, referindo-se ao primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti.

No sábado, os sérvios kosovares renunciaram em bloco aos seus cargos como deputados, presidentes de câmara e funcionários públicos de todos os tipos, numa iniciativa coordenada de protesto, para expressar a sua rejeição à imposição de matrículas kosovares nos veículos de sérvios do norte do Kosovo.

Os sérvios do Kosovo, nos quatro municípios de maioria sérvia do país, consideram que as autoridades kosovares violaram os acordos assinados com a Sérvia e com a União Europeia.