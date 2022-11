Luís Montenegro admite que Rodrigo Gonçalves, membro da Comissão Política Nacional do PSD, pode vir a ser suspenso temporariamente se as implicações políticas da investigação atualmente em curso vierem a comprometer a autoridade política do dirigente social-democrata.

Em declarações aos jornalistas, em Viana do Castelo, o líder do PSD começou por sublinhar que ainda não são conhecidos todos os detalhes da investigação em curso, mas acabou por admitir que “há circunstâncias” que podem ditar, pelo menos, o afastamento temporário de Rodrigo Gonçalves.

“Não escamoteio o facto de uma das pessoas [alvo de buscas] ser membro da CPN. Analisaremos as implicações políticas que a investigação pode ter. Há circunstâncias que podem determinar a suspensão do exercício das funções políticas. É uma coisa que temos de avaliar. E seremos muito rápidos”, afirmou o líder social-democrata.

Isaltino Morais, autarca de Oeiras, e Rodrigo Gonçalves, membro da CPN do PSD, foram alvos de buscas esta manhã. Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação devido a questões ligadas a projetos empresariais e imobiliários.

Em Viana, Luís Montenegro garantiu que o partido tomará as “medidas adequadas” e que agirá em “conformidade” assim que forem apurados mais detalhes sobre o caso. “A criminalidade que está em investigação é grave e os partidos devem ser os primeiros interessados em que estas investigações sejam levadas até às últimas consequências”, sublinhou Montenegro.