O MB Way, aplicação de pagamentos e transferências da SIBS, tem uma nova funcionalidade. O serviço permite, a partir desta quinta-feira, gerir os pagamentos autorizados dos serviços por subscrição. Para já, a funcionalidade inclui apenas oito empresas, incluindo grupos de comunicação social. Mas segundo Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, “é um número que estará sempre desatualizado”, já que a ideia é ir aumentando o número de empresas aderentes.

Na prática, deixa de ser necessário criar um cartão para associar a estes pagamentos, já que estes, uma vez selecionados pelo utilizador, passam a ser geridos diretamente no MB Way. A funcionalidade permite definir o valor máximo a debitar por mês, e alterá-lo, e fazer o cancelamento da subscrição, não tendo um prazo limite ao fim do qual é necessário associar um cartão novo, como acontecia até agora.

Para já está apenas disponível na aplicação do próprio MB Way, mas deverá chegar às apps dos bancos em breve. “Dá para fazer um check out mais simplificado”, resumiu Madalena Tomé na apresentação da funcionalidade à imprensa, que teve lugar esta terça-feira. O objetivo da SIBS é que a nova ferramenta chegue “aos 4,5 milhões de utilizadores” do MB Way.

