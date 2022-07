Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Autoridade da Concorrência (AdC) acusou um “grupo empresarial de abuso de posição dominante no setor dos pagamentos”. Embora a empresa não esteja identificada no comunicado do supervisor, trata-se da SIBS, num processo ao abrigo do qual foram feitas buscas no início de 2021, noticiadas pelo Observador em julho desse mesmo ano.

Trata-se de uma “nota de Ilicitude (comunicação de acusação) contra um grupo empresarial por uma prática de vendas ligadas, passível de restringir a concorrência e a inovação no setor dos serviços de pagamento”, indica o comunicado da Concorrência. “O acesso aos serviços em causa, pretendido pelos potenciais clientes deste grupo empresarial, é necessário para que esses clientes possam disponibilizar determinados serviços de pagamento aos consumidores finais”, acrescenta-se.

Após investigação, a AdC concluiu que existem indícios fortes de que o acesso a um conjunto importante de serviços (serviço primário) foi condicionado à contratação de outros serviços distintos (serviço secundário) junto do mesmo grupo empresarial, sem que fosse dada possibilidade de contratar apenas o acesso ao conjunto de serviços pretendido”, refere o supervisor.

“A confirmarem-se, os comportamentos que a AdC investigou – e que ocorreram entre, pelo menos, fevereiro de 2019 e outubro de 2021 – são passíveis de colocar entraves a esta evolução no setor, restringindo a concorrência e a inovação nos mercados em causa”, refere a Autoridade da Concorrência.

Como explica a própria AdC, esta nota de ilicitude, adotada no 28 de julho de 2022, não determina o resultado final da investigação. Nesta fase do processo, “é dada a oportunidade às visadas de exercerem os seus direitos de audição e defesa em relação ao ilícito que lhes é imputado e às sanções em que poderão incorrer”.