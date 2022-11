Um anel em forma de vulva, um relógio desenhado por Siza Vieira e o reinado do unissexo: 8 novidades que vimos e gostámos

Cauny x Álvaro Siza Vieira

No início de novembro, a histórica marca suíça Cauny apresentou em Serralves um novo relógio de pulso, o primeiro alguma vez imaginado pelo multipremiado arquiteto português Álvaro Siza Vieira. Este modelo começou a ser desenhado em 2021 e passou por um processo de criação com atenção ao detalhe, sendo todos os seus componentes integramente desenhados por Siza Vieira, desde os ponteiros do relógio à caixa e ao estojo onde se pode guardar esta edição limitada. O relógio Siza tem uma bracelete de couro — disponível em preto ou castanho — e um mostrador redondo que está disponível em dois tamanhos: 35 ou 30 milímetros, ambos à venda por 175€ na loja online da Cauny.

Carina Caldeira x Açaí com Granola

Talvez para tornar os dias de outono um bocadinho menos cinzentos, Carina Caldeira e a Açaí com Granola juntaram-se pela terceira vez e lançaram uma coleção composta por três casacos e duas camisolas de malha cheios de cores alegres, que vão do lilás ao verde vivo. Foram feitas em Portugal e 50 por cento da energia usada na produção é proveniente de painéis solares. As camisolas e casacos estão à venda na loja online e nos espaços físicos da Açaí com Granola, todas por 110€.

The Vulva Collection

Antes de serem joias, foram esculturas de cerâmica criadas para simbolizar a justiça social por que lutam as mulheres. O projeto português The Vulva Collection desenhou agora uma coleção composta por três anéis com uma causa feminista, que pretendem transportar em si uma reflexão sobre como os olhares de julgamento recaem sobre o corpo da mulher, o objetificam e categorizam. São três peças, uma de prata (120€), uma banhada em ouro (150€) e outra totalmente em ouro (1.400€) à venda na loja online. Dez por cento dos lucros serão doados à organização Save the Children, que está a lutar para acabar com a mutilação genital de meninas em comunidades de vários países.

BYOU x Mafalda Patrício

Para provar que não há duas sem três, a terceira colaboração desta lista chega-nos pelas mãos da influencer Mafalda Patrício (com 118 mil seguidores no Instagram), que se juntou a Patrícia Gouveia, criadora da marca portuguesa BYOU. Não só se trata da terceira colaboração da lista como também da terceira linha desenhada sem um género específico em mente: são camisas de algodão, casacos e calças de lã, para serem usadas por quem quiser. A produção é portuguesa e os preços variam entre os 79€ e os 145€. Está tudo à venda na loja online.