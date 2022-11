António Costa avançou esta quinta-feira à noite que vai processar Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal. Em causa estão as declarações de Carlos Costa sobre o primeiro-ministro e que fazem parte do novo livro do jornalista do Observador Luís Rosa.

“Foram proferidas pelo doutor Carlos Costa declarações que são ofensivas do meu bom nome, da minha honra e da minha consideração. Contactei o doutor Carlos Costa, ele não se retratou, nem pediu desculpas e, portanto, falei com o meu advogado, o doutor Manuel Magalhães e Silva”, confirmou António Costa, aos jornalistas, na chegada à reunião da comissão política nacional do PS.

“Para a defesa do meu bom nome, da minha honra e consideração”, acrescentou o primeiro-ministro. Aliás, já depois de responder a questões relacionadas com o agora ex-secretário de Estado Miguel Alves, António Costa complementou: “É a justiça também a funcionar”.

De acordo com as declarações do antigo governador do Banco de Portugal, que pode ler na pré-publicação do livro publicada no Observador esta quinta-feira, António Costa terá dito, a propósito da saída de Isabel dos Santos da administração do BIC, que “não se pode tratar mal a filha do Presidente de um país amigo de Portugal”.