O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) anunciou que a inflação em outubro se fixou em 10,1% face ao mesmo período do ano passado. Este valor representa uma correção em baixa face à estimativa rápida divulgada anteriormente e a qual apontava para uma subida de 10,2% no índice de preços. Ainda assim, é a inflação mais alta desde maio de 1992 e representa uma taxa superior em 0,8 pontos percentuais face à inflação de setembro.

De acordo com o INE, a classe que mais puxou os preços para cima foram a dos bens alimentares e bebidas não alcoólicas com uma variação de 2,1%, face aos 0,7% registados em setembro, e da habitação, água, eletricidade, gás e combustíveis que teve uma variação de 4,1%. Já por produto, o gás natural foi o que teve maior contributo na subida mensal do índice com uma variação de 77,4% face a setembro. Em termos homólogos, o preço do gás natural disparou 151,8% quando em setembro a subida face ao mesmo mês do ano passado estava nos 47,8%.

Esta subida dos preços do gás pago pelas famílias já era esperada, dado os anúncios feitos por vários comercializadores de aumentos expressivos em outubro. E a medida adotada pelo Governo de permitir o regresso dos consumidores à tarifa regulada não teve no primeiro mês um impacto que permitisse travar a escalada do gás natural nos clientes finais. Até agora, 104 mil consumidores pediram para regressar à tarifa regulada onde os preços subiram apenas 3,9%, mas este universo representa menos de 10% do universo total de clientes que estão no mercado liberalizado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já o indicador de inflação subjacente que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos aumentou 7,1%, revelando também uma aceleração face a setembro em que esse indicador tinha sido de 6,9%. O índice dos produtos energéticos saltou 27,6%, contra 22,2% em setembro. Já o Índice de preços harmonizado ao consumidor que serve de comparação com a União Europeia fixou-se nos 10,6%

Portagens com subida de 10,4% em 2023 se o Governo não intervir

A inflação de outubro é usada como referência para o cálculo da atualização das portagens no próximo ano. e os dados agora divulgados pelo INE indicam que o índice de preços ao consumidor sem habitação subiu 10,44%. Sem uma intervenção do Governo, as concessionárias das principais autoestradas vão propor as novas tarifas até ao dia 15 de novembro, mas a Inspeção-Geral das Finanças e o Instituto de Mobilidade e Transportes têm até 30 dias para se pronunciarem.

De acordo com uma ronda feita pelo Observador quando foram conhecidos os números da estimativa rápida do INE, as concessionárias aguardavam um iniciativa por parte do Governo.

O ministro das Finanças sinalizou alguma abertura negocial por parte do Estado, mas em entrevista ao Observador, Fernando Medina reconheceu que seria difícil chegar a um acordo já que estaria em causa algum tipo de compensação às empresas. O tema quase não tem sido suscitado pelos partidos da oposição na discussão do Orçamento do Estado que se está a realizar no Parlamento. Esta segunda-feira, a deputada do PCP, Paula Santos, colocou a pergunta ao ministro das Infraestruturas, mas Pedro Nuno Santos não respondeu.