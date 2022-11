Já está em contagem decrescente para a febre do Mundial? Então está no sítio certo. O Campeonato do Mundo de 2022 está aí à porta e o Observador vai acompanhar a competição em cada minuto que houver para jogar, na rádio e no site. Aliás, começamos ainda antes do primeiro apito inicial: já esta segunda-feira a grelha da Rádio Observador estreou uma nova programação que vem para ficar até depois do jogo decisivo e no site abrimos um liveblog diário para acompanhar a competição ao minuto, com atenção especial atenção à Seleção portuguesa, claro está.

Na rádio, são cinco os novos programas temáticos dedicados ao maior evento de futebol do mundo e dois deles começaram já esta segunda-feira: às 7h20 da manhã e durante todos os dias do Mundial, de segunda a sexta, pode conhecer os heróis anónimos de Portugal na Seleção B. Num desafio improvável, a Rita Camarneiro e a Inês Santos repetem a convocatória de Fernando Santos com 26 homónimos que não são tão bons de bola no pé, mas que têm outro talentos, desde o Rui Patrício veterinário ao Rúben Dias informático.

Já às 12h10 o Sei O Que Fizeste No Mundial Passado recolhe as memórias de outros mundiais com os protagonistas que lá estiveram. A diretora-adjunta Filomena Martins e o jornalista André Maia abrem as portas do estúdio e transformam-no numa mesa de café por onde vão passar jogadores de cada geração portuguesa que estiveram nos vários mundiais. Reunimos os Magriços de 66′, os Infantes de ’86, mas também as gerações mais recentes de 2002 ou 2006. Reencontros de amigos, numa conversa de balneário com muitos segredos revelados.

Mais tarde, tempo para a estrela maior e as histórias nunca contadas sobre Cristiano Ronaldo. O avançado vai fazer o último Mundial e os jornalistas André Maia e João Filipe Cruz foram escavar e procurar coisas ainda desconhecidas sobre o capitão português. São 7 episódios de 7 minutos sobre o número 7, que pode ouvir a partir desta terça, 15, de segunda a sexta, às 16h10, no Tudo O Que Ainda Não Sabe Sobre o Ronaldo. Desde um pequeno Cristiano a marcar 10 golos, ao verdadeiro clube de CR7, já sabe onde tem de sintonizar.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.