Tal como tinha avisado o Instituto Português de Meteorologia, na madrugada desta sexta-feira nevou na Serra da Estrela, que amanheceu pintada de branco e fustigada por um vento forte, que acentua o frio, que continua a fazer-se sentir.

Foi o primeiro nevão da temporada, que o Meteo Trás-os-Montes – Portugal partilhou na sua página de Twitter.

‼️ ÚLTIMA HORA

PRIMEIRA NEVADA DA TEMPORADA EM #PORTUGAL CONTINENTAL

???? Serra da Estrela.

Vento forte e queda de #neve!

18/11/2022 pic.twitter.com/6bbPpH17yj — Meteo Trás-os-Montes – Portugal (@MeteoTrasMontPT) November 18, 2022

Apesar do tapete branco que cobre neste momento a montanha, a que ainda não começaram a acorrer turistas, testemunhou no local a reportagem da CNN Portugal, esta será neve de pouca dura. Esta sexta-feira os termómetros vão oscilar entre os 4ºC e os -3ºC e sábado as condições mantêm-se, mas para domingo a previsão já é de aumento da temperatura.