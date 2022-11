Ucrânia chega à Crimeia em dezembro e guerra termina na primavera, prevê militar próximo de Zelensky

— Acha realista que consigam recuperar a Crimeia, digamos, em janeiro?

— Existe um fenómeno chamado cisne negro, um evento imprevisto, que ninguém espera. Acho que a Rússia pode enfrentar um cisne negro dentro do país, dentro da Rússia, e pode contribuir para o nosso sucesso na Crimeia. Há também opções militares, com algum tipo de combinação de forças, recursos e algo mais. Podemos entrar na Crimeia, por exemplo, até ao final de dezembro. É possível? É possível. Não está excluído que assim seja.

Se um cisne negro pode ter várias formas — o sucesso do Google é mais um exemplo —, no caso da Rússia, o major-general refere-se ao futuro do Presidente do país. “Putin desaparecer”, “física ou politicamente”, diz o ucraniano próximo de Zelensky, poderia ajudar a Ucrânia.

Havrylov acrescenta que esse desaparecimento poderia estar ligado a questões no círculo interno de Putin ou ao descontentamento da população russa devido a tantas perdas na guerra. Ou a uma mistura de vários fatores.

Sobre negociações, diz que a Ucrânia negociará com a Rússia quando ela tiver saído de todos os territórios ocupados, Crimeia incluída. “Há uma decisão dentro da sociedade ucraniana de que iremos até o fim”, seja qual for o cenário em cima da mesa. “As pessoas pagaram com muito sangue, com muito esforço o que já conseguimos.”

Na sua opinião, um conflito congelado ou qualquer tipo de pausa dará vantagem apenas à Rússia, que poderia reordenar as tropas e atacar a Ucrânia com mais força. “É por isso que não temos o direito de parar. Temos de avançar.”

Sobre o fim do conflito, Havrylov acredita que é preciso estar preparado para os diferentes cenários, e para uma guerra longa. No entanto, a sua intuição é de que a guerra estará a poucos meses do fim. “Sinto que no final da primavera esta guerra terminará.”