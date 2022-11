Era um encontro entre duas equipas que estão longe, muito longe, do topo das casas de apostas. Duas equipas que estão longe, muito longe, de ter um lugar garantido nos oitavos de final. Duas equipas que estão longe, muito longe, de ter grande historial em Campeonatos do Mundo. Esta segunda-feira, no Mundial do Qatar, Estados Unidos e País de Gales encontravam-se num jogo teoricamente vazio de interesse — mas literalmente recheado de pontos de destaque.

Por um lado, os Estados Unidos voltavam ao Mundial depois de terem falhado o último, na Rússia, em 2018. Por outro, o País de Gales voltava ao Mundial 64 anos depois, já que a única e última participação foi no torneio da Suécia em 1958. Pelo meio, norte-americanos e galeses cruzavam-se num Grupo B onde Inglaterra já tinha goleado o Irão — e onde ficava cada vez mais claro que a grande corrida iria ser atrás do segundo lugar e da segunda vaga de apuramento para a fase seguinte.

⌚️1' USA 0-0 WAL ????????Yunus Musah é o mais jovem de sempre a estrear-se em Mundiais pelos Estados Unidos:

2022 – Yunus Musah – 19A, 11M, 22D

2002 – DaMarcus Beasley – 20A, 12D

2002 – Landon Donovan – 20A, 3M, 1D

2010 – Jozy Altidore – 20A, 7M, 6D

1930 – Bert Patenaude – 20A, 8M, 8D pic.twitter.com/80REZb5KWU — playmakerstats (@playmaker_PT) November 21, 2022

