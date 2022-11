Em atualização

Foi declarada emergência na pequena ilha de Ischia, ao largo de Nápoles, em Itália, depois das chuvas fortes que atingiram a região na última madrugada terem provocado vários deslizamentos de terras e danos em habitações. As equipas de socorro ainda estão no terreno, mas já estão confirmados oito mortos e a destruição de, pelo menos, 10 edifícios, escreve o La Repubblica. Há ainda mais de uma dezena de desaparecidos.

Sono scioccato nel vedere le immagini che arrivano da #Ischia. Una tragedia annunciata, l’ennesima. In un paese civile non si può continuare a morire così! pic.twitter.com/2wrhuMO0Hs — ???????????????????????????????? (@JPeppp) November 26, 2022

A região estava sob alerta laranja e as fortes chuvas caíram mesmo cerca das 5 horas da madrugada, apanhando os habitantes da ilha de surpresa. Matteo Salvini, vice-presidente do governo italiano confirmou os “oito mortos” e declarou “solidariedade à população atingida” pelo mau tempo.

Há ainda mais de uma dezena de desaparecidos, entre as quais uma família com um bebé. Os destroços que atingiram a zona baixa da ilha e só pararam no mar, foram arrastados a partir das montanhas e deixaram um rasto de destruição à passagem.