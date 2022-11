A França, uma das favoritas para ganhar o Mundial, já está nos oitavos-de-final ao fim de duas jornadas, fazendo sonhar os quase 70 milhões de franceses com a conquista do título. Apoio não falta aos les bleus… aquém e além fronteiras. Mas há pelo menos um outro homem que está a torcer por um triunfo gaulês: um apostador que, se este cenário se confirmar, irá transformar uma aposta de 26 dólares (cerca de 25 euros) num prémio de mais de 500.000.

Falamos de Daniel Forte, um norte-americano que precisa apenas de um triunfo francês no Qatar para completar uma aposta sétupla vencedora que lhe renderia um prémio de 557.770 dólares (539.768 euros), de acordo com o Toronto Sun, que é como dizer um valor 21.452% superior ao da aposta inicial.

Para já, seis das sete apostas confirmaram-se — Forte apostou numa vitória de Kansas no “March Madness” (que decide o campeão nacional de basquetebol universitário), um título dos Golden State Warriors na NBA, dos Colorado Avalanche na Stanley Cup (final da NHL, de hóquei no gelo) e, no futebol, dos Los Angeles FC na MLS, do Manchester City na Premier League e do AC Milan na Série A.

Ao Bleacher Report Betting, Forte disse estar “mais confiante do que muita gente. Já passei por seis fases, com muita loucura pelo caminho… por isso chegado aqui tenho de estar confiante”.

We are with the $550K Parlay Bettor who is a France World Cup win away from a HISTORIC cash ???? He’s feeling CONFIDENT. (IG: dforte73184 @FDSportsbook) pic.twitter.com/QNCVoSG15E — br_betting (@br_betting) November 22, 2022

A natureza insólita da aposta — e, talvez, o facto de haver uma possibilidade real de se concretizar — levou a que o site Fan Duel, onde Forte fez inicialmente a aposta, oferecesse ao apostador um cash-out de 81.571 dólares (78.938 euros), que este poderá levar imediatamente para casa. Resta saber se aceitará a oferta ou se levará a aposta até ao fim acreditando no tudo ou nada.