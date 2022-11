O número assusta. Em 2021, o mundo criou, diariamente, 2,5 triliões de bytes de dados. Ou seja, recolheu informações que depois podem ser, de forma mais ou menos estruturada, transformada em informação e, desde logo, usada para os mais diversos fins. Nomeadamente para ajudar o suporte à decisão das empresas ou melhor entender o cliente ou consumidor.

O problema é que, diz a Forrester, entre 60% e 73% dos dados recolhidos por uma empresa não são usados. Ou, pelo menos, não são usados de forma correta isto quando, na última década, a tecnologia para recolher e analisar esses dados continuou a evoluir de tal forma que as empresas podem atingir um novo nível de perceção através da análise preditiva avançada.

Graças aos avanços em inteligência artificial (IA) e software analítico, as empresas podem transformar os dados recolhidos nos últimos anos ​​e no presente em insights futuros. Desde a força de vendas, à produção, passando pelas finanças ou marketing todos os departamentos podem melhorar ao terem ao seu dispor informações baseadas em evidências que sustentem a tomada de decisões.

Nesse cenário em constante mudança, a análise preditiva pode permitir que uma empresa não apenas tenha sucesso, mas também prospere.

A analítica preditiva ganha maior relevância se levarmos em conta, que este ano, está previsto que 70% do PIB mundial esteja digitalizado e, até 2025, mais de 200 zettabytes de dados estejam em armazenamento na nuvem em todo o mundo.

PSE: parceiro privilegiado

Em todo este contexto, parceiros como a PSE, especialista em data science e pesquisa avançada, sobressaem no panorama empresarial, dedicando-se no seu dia-a-dia a facultar dados relevantes e a desenvolver soluções analíticas à medida, transformando dados em conhecimento.

Uma dessas soluções é o PSE Predictive Mobility Sales, que tem como principais objetivos ajudar as forças de vendas a ter informação em tempo real, facilitar a navegação para hotspots e permitir à força de vendas recolher informação crítica para o negócio.

E são várias as suas aplicações, como alocar forças de venda locais, com mais elevado potencial para o seu produto ou identificar locais potencias para a colocação de novos edifícios ou equipamentos. O PSE Predictive Mobility Sales permite ainda ajudar a decidir quais os melhores locais para a venda de soluções e produtos, otimizar a informação, recursos e processos e tipificar soluções e produtos. “Para suporte da solução de Análise Preditiva PSE Predictive Mobility Sales é desenvolvido um modelo de dados para gestão dos utilizadores, receção de informação de negócio por parte das empresas e disponibilização de resultados analíticos, de forma personalizada”, explica a empresa.

Esta aplicação, que permite às equipas de vendas perceberem, através de modelos analíticos avançados, onde devem desenvolver o seu esforço para aumentarem a sua performance de vendas, é o culminar do alargamento do conhecimento já adquirido que, através de técnicas de machine learning e utilização de softwares de análise avançada (nomeadamente o IBM SPSS), identifica de forma preditiva hotspots com elevado mercado potencial na totalidade dos territórios definidos por cada empresa. Para além desta atualização, diferencia também estes locais por dias úteis, fins de semana, feriados e, em alguns casos específicos, períodos horários.

Este projeto inclui também um sistema de aprendizagem contínua, através do feedback obtido. Para o desenvolvimento deste processo, as empresas devem facultar de forma periódica, e sempre que aplicável, informação relevante, nomeadamente o histórico de ação comercial no terreno, vendas, bases de dados com a estrutura orgânica de suporte à ação comercial e respetiva afetação a territórios, bem como outras informações que as empresas considerem relevantes para o seu desenvolvimento. Ou seja, tornar os dados em informação vital para o negócio da empresa.

