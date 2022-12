Gonçalo Ramos vai estrear-se como titular na seleção nacional e logo nos quartos de final de um Mundial. O jogador do Benfica foi o escolhido para substituir Cristiano Ronaldo no onze de Portugal e vai ocupar a posição de ponta de lança na equipa das quinas. O avançado já tinha somado minutos a partir do banco na competição – dois frente ao Gana e oito contra o Uruguai -, mas salta agora para as primeiras opções da equipa de Fernando Santos para o jogo com a Suíça no Estádio Lusail.

Antes da partida, o selecionador nacional, afirmou que a opção de lançar Gonçalo Ramos não teve nada a ver com os problemas disciplinares de Cristiano Ronaldo, dizendo que a mudança foi uma “opção estratégica”. De recordar que no momento de deixar o campo após ter sido substituído contra a Coreia do Sul, foi visível na transmissão televisiva Cristiano Ronaldo a dizer “estás com uma pressa de me tirar…”, referindo-se a Fernando Santos. “Não gostei nada” foi a reação do treinador português.

O azar de uns, a sorte de outros. Gonçalo Ramos vai realizar a quarta internacionalização, sendo que já se estreou a marcar com a camisola das quinas num particular diante da Nigéria na antecâmara do Mundial. Nas seleções jovens, Gonçalo Ramos somou 46 internacionalizações e 24 golos. No Benfica, esta temporada, o avançado já leva 14 golos em 21 jogos.