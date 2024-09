“Se alguém invadir a minha casa, vai levar um tiro”. Esta foi uma das frases mais marcantes do mais recente evento da campanha eleitoral de Kamala Harris. A candidata à presidência dos EUA esteve à conversa com Oprah Winfrey, num comício transmitido no Youtube, que contou com a participação de figuras de Hollywood como Julia Roberts, Meryl Streep ou Chris Rock. “Provavelmente não devia ter dito aquilo. A minha equipa tratará disso mais tarde”, continuou, entre risos, a atual vice-presidente dos Estados Unidos.

A declaração foi feita por Harris numa altura em que era debatido o tema do porte de armas pelos cidadãos. Donald Trump, opositor de Kamala, é a favor de poucas restrições em relação à aquisição de armas e, consequentemente, um acesso mais simplificado ao porte de armas, enquanto a candidata democrata vai na direção contrária e defende verificações de antecedentes mais rigorosas para quem as adquire.

Kamala referiu que, tal como ela, também Tim Walz, candidato democrata à vice-presidência dos EUA, é proprietário de armas e que procuram encontrar um meio-termo nesta questão. “Penso que durante demasiado tempo, no que diz respeito à questão da violência com armas, algumas pessoas têm vindo a impor uma escolha realmente falsa, dizendo que ou se é a favor da Segunda Emenda ou se quer tirar as armas a toda a gente”, afirmou. “Sou a favor da Segunda Emenda”, que protege o direito à posse de armas, “e sou a favor da proibição das armas de assalto, do controlo universal dos antecedentes criminais, das leis de bandeira vermelha”, acrescentou.

No X, a candidata democrata está a receber críticas pela posição que demonstrou esta quinta-feira. “Kamala Harris expôs-se ao admitir que é proprietária de armas e que se alguém invadir a casa dela levará um tiro. Depois admitiu abertamente que não deveria ter dito aquilo. Ela sabe que é hipócrita, porque ela quer uma proibição de armas”, escreveu o jornalista e comentador Drew Hernandez.

