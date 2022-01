Céline Dion cancelou a parte norte-americana da digressão mundial “Courage” por motivos de saúde. A cantora de 53 anos divulgou um comunicado nas redes sociais onde explica que ainda não está totalmente recuperada. A digressão norte-americana, com os seus 16 espetáculos, tinha início previsto para dia 9 de março e prolongar-se-ia até ao dia 22 de abril.

Em causa estão “espasmos musculares graves e persistentes” que a impedem de atuar, com a recuperação a demorar mais do que o inicialmente esperado — Céline Dion adiou sua residência em Las Vegas em outubro de 2021 pela mesma razão. A equipa médica da cantora continua “a avaliar e tratar a condição”.

I was really hoping that I’d be good to go by now, but I suppose I just have to be more patient and follow the regimen that my doctors are prescribing. /J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente. – Céline xx… pic.twitter.com/zNnDMBo1JR

— Celine Dion (@celinedion) January 15, 2022