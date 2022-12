Morreu Fernando Pádua, o médico tinha 95 anos, avançou ao Observador fonte familiar.

Professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, Fernando Pádua criou a Fundação Portuguesa de Cardiologia e é um nome muito importante na consolidação da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa homenageia “o brilhante cardiologista e excelente comunicador, que ao longo de tantos anos se destacou na promoção da literacia em saúde.” O médico foi agraciado com a Ordem Militar de Sant’Iago da Espada em 2005 pelo presidente Jorge Sampaio. Uma condecoração reservada a nomes como José Saramago, Amália Rodrigues, Sofia Mello Breyner Andresen ou Diogo Freitas do Amaral, entre outros nomes de destaque da cultura, academia e política nacionais.

Presença assídua na televisão, rádio e jornais, dedicou parte da vida à divulgação de hábitos de vida saudáveis. Foi um pioneiro na medicina preventiva em Portugal como forma de melhorar o bem estar e a saúde da população. Muitos portugueses conheciam-no como o “médico do lacinho”, o cardiologista raramente usava gravata.

Fernando Pádua morreu esta manhã , em casa, em Lisboa. Esteve hospitalizado durante várias semanas devido a uma queda que sofreu recentemente. Ainda não foi divulgada a data e hora do funeral.

