A Alfa Romeo prepara um novo modelo, daqueles que fazem sonhar os adeptos dos desportivos. Um teaser lançado pelo construtor italiano promete uma “assanhada” berlina, denominada Alfa Romeo Giulia SWB Zagato.

O teaser revela uma assinatura luminosa traseira distinta, uma linha contínua entre os extremos da carroçaria, de lado a lado, mas com a tradicional “ondulação” da Zagato. Resta saber se é uma solução meramente cosmética ou se esta linha luminosa vai efectivamente definir as formas da carroçaria.

O Alfa Romeo TZ3 Stradale de 2011 3 fotos

Para quem está a par dos modelos fabricados pela Zagato, sabe que estes, apesar de serem fabricados sobre bases Alfa Romeo, fazem sempre uma “cura” aerodinâmica para atingirem uma penetração do ar mais eficiente, sendo ainda mais leves para se tornarem mais rápidos no arranque. A avaliar pela denominação agora avançada, SWB, diminutivo de Short Wheel Base, devemos estar perante um Giulia versão coupé, mais curto entre eixos, uma boa forma para assegurar que será mais pequeno e, por isso mesmo, mais leve.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tudo indica que o Alfa Romeo Giulia SWB Zagato será construído sobre a mesma plataforma Giorgio da Alfa Romeo, que também dá origem ao Giulia e ao Stelvio. Contudo, para o novo modelo, terá necessariamente uma menor distância entre eixos, uma vez que o Zagato terá somente duas portas e abrirá mão das características familiares do Giulia convencional, mesmo na versão Quadrifoglio, com o motor 2.9 V6 biturbo que atinge 540 cv na versão GTAm.

A Alfa Romeo só irá revelar as surpresas que este modelo nos reserva em Março de 2023, mas há já a certeza que o Giulia SWB Zagato vai complementar as versões equipadas com motor de combustão com outras equipadas com motores eléctricos e um generoso pack de baterias para os alimentar. Muita da tecnologia da versão 100% eléctrica poderá ser partilhada com o Maserati Gran Turismo Folgore, que debita 761 cv.

Independentemente das características, o Giulia SWB Zagato será uma mais-valia para a imagem da Alfa Romeo, agora liderada por Jean-Philippe Imparato, gestor que depois de fazer a sua magia com a Peugeot, promete repetir a proeza com a marca italiana. Os próximos teasers ajudarão a perceber os muitos mistérios que o Giulia SWB Zagato ainda nos reserva.