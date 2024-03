A Alfa Romeo instituiu o dia de hoje (3/3) como o “33 Stradale Day” e, para assinalar a data, revelou novas fotos do seu novo superdesportivo que presta homenagem ao 33 Stradale de 1967 e que começará a entregar aos clientes em 2026.

O modelo exibe linhas modernas, mas com uma óbvia inspiração nos desportivos da marca italiana do passado, sendo que toda a produção está já vendida, com cada unidade a custar cerca de 2 milhões de euros, segundo a Top Gear.

A base para o novo modelo não podia ser mais nobre, uma vez que assenta no Maserati MC20. O coupé de dois lugares e duas portas da Alfa Romeo é proposto em duas versões distintas, separadas pelo tipo de motorização. De um lado, surge a solução clássica com motor de combustão, no caso um V6 biturbo a gasolina que debita 630 cv. Do outro, para os clientes amantes dos veículos eléctricos, existirá uma segunda versão alimentada por bateria com 760 cv.

Para os que estranharam a cor azul (Blu Reale) que reveste a carroçaria do 33 Stradale nas novas imagens, em substituição do Rosso, o tradicional vermelho da Alfa, a marca recorda que o Alfa Romeo 33 de 1967 também estava disponível neste tom. O novo superdesportivo pode ainda envergar uma terceira cor, denominada Ross Vila d’Este. Para salientar a cor da carroçaria, qualquer que ela seja, a marca decorou o coupé com alguns detalhes pintados em preto brilhante que lhe reforçam as formas.

O elegante superdesportivo com motor central, para optimizar a distribuição das massas pelos dois eixos, optimizando assim o comportamento, verá apenas serem fabricadas 33 unidades, limitação em honra da denominação do modelo, mas certamente destinada a fazer disparar o seu preço junto dos fãs da marca e, sobretudo, os coleccionadores. É de esperar que, à semelhança do que aconteceu com o Maserati MC20, surja posteriormente uma versão descapotável, que a Maserati apelida Cielo, que elevará um pouco mais a produção e a possibilidade de satisfazer os potenciais interessados.