A nave espacial Orion, protagonista da primeira missão do programa Artemis da NASA, já regressou à Terra depois de ter viajado para lá da Lua, completando assim o primeiro passo do regresso da humanidade ao satélite natural do planeta. No total, a nave percorreu 2,1 milhões de quilómetros.

More images from @NASA_Orion posted here: https://t.co/2vXFwmLzKK pic.twitter.com/qiOWmSOIRh

This view of the Moon is just…????

Vinte e seis dias de ter sido lançada a partir do Cabo Canaveral, no estado norte-americano da Flórida, a nave regressa agora à Terra: vai aterrar na costa da Península da Baixa Califórnia, perto da Ilha de Guadalupe, às 17h39 de Portugal Continental.

A NASA, agência espacial dos Estados Unidos, tem publicado nas redes sociais imagens que mostram a viagem de regresso à Terra da Orion. No vídeo aqui em baixo, mostra a vista da nave espacial para a Terra quando estava a pouco mais de 24 mil quilómetros do planeta.

This is a live view of the Earth from a distance of 15,000 miles away.

The @NASA_Orion spacecraft is mere hours away from arriving home. #Artemis pic.twitter.com/jyq7Hnv0Zp

