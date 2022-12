A Reserva Federal dos EUA aumentou as taxas de juro em mais 50 pontos-base (meio ponto percentual), uma subida que, porém, traduz uma desaceleração após quatro subidas consecutivas de 75 pontos-base. A decisão eleva as taxas de juro para o nível mais elevado desde 2007 – e o banco central não vai ficar por aqui.

Com este novo aumento dos juros, decidido esta quarta-feira, o banco central norte-americano eleva as taxas de juro para um intervalo entre 4,25% e 4,5% – e a expectativa é que chegue aos 5,1% no final do próximo ano, de acordo com a mediana calculada a partir das estimativas dos vários responsáveis da Reserva Federal.

Na última reunião da Fed, no início de novembro, a mesma mediana apontava para uma taxa mediana de 4,6%, o que indica que o banco central está a apontar para que as taxas de juro subam mais do que o previsto – e se mantenham elevadas por mais tempo. Essa indicação está a fazer as bolsas norte-americanas dissipar por completo os ganhos da primeira parte da sessão e passar para o “vermelho”.

As bolsas têm tido alguma recuperação, graças a algumas leituras animadoras relativas à inflação que saíram nas últimas semanas. Porém, na conferência de imprensa, o presidente da Fed Jerome Powell disse que embora os dados que apontam para uma moderação da subida dos preços sejam “bem-vindos, será necessário bastantes mais evidências para ter confiança” de que a inflação caminha mesmo para o objetivo de 2%.

Os mesmos responsáveis apontam para um crescimento económico de 0,5% em 2023, também de acordo com a previsão mediana. Powell reconheceu que o combate à inflação provavelmente levará a um período de “crescimento abaixo da média” e “algum enfraquecimento do mercado de trabalho”, que continua “extremamente” robusto. Em 2024, a Reserva Federal prevê uma aceleração do crescimento económico para 1,6%, com uma taxa de desemprego de 4,6% tanto em 2023 como em 2024.

“Vamos manter o rumo até que a missão esteja cumprida“, garantiu Jerome Powell, numa referência ao controlo do ritmo de subida dos preços na economia norte-americana. De acordo com os dados mais recentes, os EUA estão com uma inflação homóloga que, apesar da redução recente, ainda está acima de 7%, mais de três vezes o objetivo do banco central.