As regras de segurança e controlo nos aeroportos parecem estar a mudar, pelo menos no Reino Unido. O governo britânico estabeleceu um prazo, que perdura até junho de 2024, para que todas as infraestruturas instalem novos scanners 3D de alta tecnologia, semelhante ao material hospitalar, de forma a obter imagens mais detalhadas das bagagens que os passageiros transportam.

Deste modo, a BBC News adianta que algumas regras serão eliminadas no que diz respeito aos produtos líquidos como champôs, pastas de dentes ou protetor solar. Estes produtos verão o seu limite de viagem de 100ml ser alargado para dois litros através das novas tecnologias.

Através desta legislação, a ser aplicada gradualmente no país durante os próximos dois anos, as regras atuais vão aplicar-se aos aeroportos que ainda não tenham esta tecnologia, pelo que os passageiros são aconselhados a verificar todos os detalhes antes de viajar. Deste modo, o Secretário de Estado dos Transportes britânico, Mark Harper, citado pela mesma fonte, indica que estes novos métodos vão permitir a redução de tempo de espera nas filas e consequentemente oferecer uma experiência mais positiva aos passageiros além de continuar a detetar possíveis ameaças à segurança.

O diretor da Associação de Operadores Aeroportuários, Christopher Snelling afirma também que esta decisão “é um grande passo em frente nas viagens aéreas do Reino Unido, que correspondem às melhores da classe em todo o mundo”.

Este tipo de tecnologias de scanners 3D já são utilizadas em aeroportos como o Hartsfield-Jackson de Atlanta e o O’Hare de Chicago, nos EUA.