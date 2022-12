As tempestades que afetaram o país na semana passada podem ter causado constrangimentos no reporte eletrónico dos episódios de urgência, admite a Direção-Geral da Saúde (DGS). As autoridades de saúde falam de uma “ligeira diminuição da proporção de episódios de urgência hospitalar por síndrome gripal”, mas alertam que o valor “poderá ser revisto face a possíveis constrangimentos no reporte eletrónico, decorrente das intempéries ocorridas esta semana”.

A informação foi avançada esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) num novo relatório semanal que será publicado às quintas-feiras e que resumirá a evolução das infeções respiratórias agudas e os potenciais efeitos do frio na saúde da população. Este documento substitui o relatório semanal de monitorização da situação epidemiológica da Covid-19 e o relatório de situação.

